🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ Bank senkt fairen Wert für Hensoldt auf 90 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank senkt fairen Wert Hensoldt von 98 auf 90
    • Eurosatory zeigte ganzheitliche Sensorlösungen
    • Gut positioniert für zweistelliges Wachstum
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für Hensoldt auf 90 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausru?stung, sehe Hensoldt noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Short
    69,56€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    62,09€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HENSOLDT

    +2,32 %
    -10,66 %
    -27,49 %
    -4,28 %
    -32,22 %
    +117,93 %
    +351,95 %
    +298,80 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
    HENSOLDT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 66,34 auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -10,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 7,61 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +35,95 %/+52,57 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +36,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HENSOLDT-Insiderkäufe (Tews, Dörre) und deren Signalwirkung für den Kurs, die hohe Bewertung im Vergleich zu US-Rüstern (KGV-Diskussion, Analysten-Updates), bestätigte Jahresziele und gesteigertes FCF-Ziel, laufende Optik‑Aufträge, neues Logistikzentrum sowie mögliche Entschädigungen und Umsatzeffekte durch das geplatzte F126-Projekt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH DZ Bank senkt fairen Wert für Hensoldt auf 90 Euro - 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     