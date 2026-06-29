ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Hensoldt auf 90 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert Hensoldt von 98 auf 90
- Eurosatory zeigte ganzheitliche Sensorlösungen
- Gut positioniert für zweistelliges Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausru?stung, sehe Hensoldt noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 66,34 auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -10,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,49 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 7,61 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +35,95 %/+52,57 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 90 Euro
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