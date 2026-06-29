DZ Bank senkt fairen Wert für Hensoldt auf 90 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 66,34 auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -10,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,49 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 7,61 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +35,95 %/+52,57 % bedeutet.