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    Autoaktien schwach

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    DAX, Europabörsen verunsichert wegen Hormus-Streit – Öl legt zu, Gold sinkt

    Deutsche Aktien sind im Mittagshandel durch Verluste bei VW und anderen Autowerten ausgebremst worden. An den US-Börsen deutet sich ein fester Handelsstart an. Der Ölpreis steigt, Gold und Silber rutschen ab.

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    Autoaktien schwach - DAX, Europabörsen verunsichert wegen Hormus-Streit – Öl legt zu, Gold sinkt
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Die europäischen Aktienmärkte haben im Mittagshandel am Montag keine einheitliche Linie gefunden. Das dominierende Thema an den globalen Märkten ist der fragile Zustand im Nahen Osten, wo nach heftigen militärischen Konfrontationen am Wochenende vorerst eine Atempause eingelegt wurde.

    "Der durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelöste Energiepreisschock belastet weiterhin den kurzfristigen Konjunkturausblick", erklärte Robin Winkler, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, in einer Einschätzung am Montag. "Vor allem die immer noch erhöhten Öl- und Gaspreise im Zusammenspiel mit der Unsicherheitswahrnehmung dämpfen sowohl den privaten Verbrauch als auch die Unternehmensinvestitionen."

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    Der DAX pendelte zuletzt (Stand 12:40 Uhr) bei 24.657 Punkten um seinen Freitagsschluss. Am unteren Ende der Kurstabelle befindet sich erneut Volkswagen. Der Autokonzern treibt seine Restrukturierung voran und steigt offenbar aus der Bosch-Allianz zu autonomem Fahren aus. Continental und BMW sind ebenfalls schwächer. Heidelberg Materials büßen 3,6 Prozent ein. Größte Gewinner im Index waren Infineon, RWE und Zalando. Im SDAX kam es zu einem Kurfeuerwerk. Die Aktien des Münchner IT-Dienstleisters Nagarro sind am Montag um mehr als 80 Prozent gestiegen, nachdem der indische Technologiekonzern Persistent Systems ein Übernahmeangebot von 81 Euro je Aktie auf den Tisch gelegt hatte.

    Der Euro Stoxx 50 zeigt sich 0,1 Prozent schwächer bei 6.217 Punkten, während der marktbreite Stoxx 600 ebenfalls 0,1 Prozent verlor. Die USA und der Iran haben sich am Sonntag überraschend darauf geeinigt, ihre gegenseitigen Angriffe im Konflikt um die Straße von Hormus vorerst einzustellen, um Raum für diplomatische Verhandlungen zu schaffen.

    Vorausgegangen war ein dramatisches Wochenende, an dem unter anderem ein Supertanker mit katarischem Rohöl nahe der Meerenge attackiert wurde. Die USA reagierten mit Vergeltungsschlägen auf iranische Drohnen- und Raketenlager.

    Trotz scharfer Rhetorik aus Washington ("den Job militärisch zu Ende bringen") gilt seit Sonntag eine temporäre Waffenruhe, sodass der kommerzielle Schiffsverkehr vorerst wieder fließen kann. Am Dienstag sind Folgetreffen in Doha angesetzt. Die Märkte bleiben jedoch skeptisch, wie haltbar diese Vereinbarung ist.

    US-Indikationen und Wall-Street-Rückblick

    Die US-Futures deuten auf einen freundlichen Handelsstart hin. Die Kontrakte auf den S&P 500 steigen um 0,8 Prozent, der Nasdaq 100 gewinnt 1,2 Prozent und der Dow Jones zieht um 0,4 Prozent an. Diese Woche stehen nur wenige Quartalszahlen in den USA an, unter anderem aber von dem Adidas-Konkurrenten Nike.

    In der Vorwoche hatte der S&P 500 zwei Prozent eingebüßt und der technologielastige Nasdaq sogar 4,6 Prozent. Schwergewichte wie Nvidia und Alphabet büßten jeweils über 8 Prozent ein, SpaceX brach sogar um 17 Prozent ein. Marktbeobachter sprechen von einer "KI-Müdigkeit", da Investoren zunehmend hinterfragen, wann sich die massiven Infrastrukturinvestitionen der Hyperscaler auszahlen. Der traditionellere Dow Jones konnte sich dank starker Pharmawerte (Merck +13 Prozent, J&J +11,5 Prozent) mit +0,6 Prozent gegen den Trend stemmen. Citigroup sieht für Sandisk dank des KI-getriebenen Speicherbooms weiteres Aufwärtspotenzial und hebt das 12-Monats-Kursziel deutlich an.

    Vorgaben aus Asien

    Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum haben keine einheitliche Linie gefunden. Der Japans Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher auf 69.468 Zählern, während der südkoreanische Kospi um 0,2 Prozent fiel. Belastet wurde die Stimmung auch durch neue chinesische Exportbeschränkungen für Verteidigungsforschungsinstitute und Dual-Use-Güter gegenüber Japan. Hongkonger Aktien erholten sich von ihrer jüngsten Verlustserie; der Hang Seng Index kletterte um 1,6 Prozent. Der chinesische CSI 300 legte um 1,2 Prozent zu. 

    In Tokio sprangen die Aktien von Nintendo um 5,3 Prozent nach oben, nachdem das Management einen Aktiensplit zur Erhöhung der Liquidität prüft. In Hongkong schnellten Baidu um 6,1 Prozent in die Höhe, angetrieben von Berichten über einen geplanten 50-Milliarden-Dollar-Börsengang (IPO) der KI-Chipscharte Kunlunxin. Samsung Electronics und SK Hynix planen weitere Milliardeninvestitionen. Die Aktien der beiden Chipkonzerne büßen 4,8 beziehungsweise 1,7 Prozent ein.

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    Rohstoffe, Devisen und Krypto

    Rohöl: Trotz der vermeldeten Waffenruhe herrscht nach wie vor Verunsicherung am Rohstoffmarkt. Internationales Brent-Öl stieg um 0,7 Prozent auf 72,49 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 69,98 US-Dollar und blieb damit minimal unter der psychologisch wichtigen 70-Dollar-Marke.

    Edelmetalle: Höhere Ölpreise schürten erneut Inflationssorgen, was die zinslosen Edelmetalle belastete. Gold notiert im Spot-Handel rund 1,3 Prozent tiefer bei ca. 4.034 US-Dollar je Unze; Silber verlor 2,7 Prozent auf 58,09 US-Dollar.

    Devisen: Der Euro zeigt sich zum US-Dollar stabil und steigt um 0,2 Prozent auf rund 1,1406 US-Dollar. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback mit sechs Hauptwährungen vergleicht, notiert 0,1 Prozent niedriger bei 101,25 Punkten.

    Bitcoin: Die Kryptowährung erholt sich etwas vom Verkaufsdruck der vergangenen Tage  (u.a. durch hohe ETF-Abflüsse im vergangenen Monat) und steigt um 1,1 Prozent auf 60.044 US-Dollar. Ether verteuert sich um 0,8 Prozent.

    Ausblick auf die anstehende Woche (Wichtige Termine)

    Da die Handelswoche in den USA aufgrund des Feiertags zum 4. Juli verkürzt ist, verschieben sich wichtige Wirtschaftsdaten nach vorne. Am Freitag findet kein Handel statt:

    Donnerstag (vorgezogen): Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juni wird wegen des Feiertags bereits am Donnerstag veröffentlicht und gilt als der wichtigste Impulsgeber für die US-Zinspolitik.

    Im Wochenverlauf: Zudem stehen die finalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Europa und die USA sowie aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone im Fokus der Marktteilnehmer.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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