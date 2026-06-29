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    Ukraine

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    Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens fünf Tote bei russischem Angriff in Dnipro
    • Zwei Tote und sechs Verletzte durch Drohne
    • Dnipro wichtiger Standort der Rüstungsindustrie
    Ukraine - Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DNIPRO (dpa-AFX) - In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden. Rund 20 seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram. Auch ein privates Unternehmen sei bei der Attacke beschädigt worden. Die regionale Staatsanwaltschaft sprach von einem Raketenangriff. Dnipro ist ein wichtiger Standort der ukrainischen Rüstungsindustrie.

    Auch im benachbarten Gebiet Saporischschja meldeten Behörden Opfer. Zwei Menschen seien getötet und sechs weitere verletzt worden, schrieb Militärgouverneur Iwan Fedorow bei Telegram. Das russische Militär habe einen Bus in einem Bezirk von Saporischschja mit einer Drohne attackiert.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/nas






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    Ukraine Viele Tote und Verletzte nach russischen Angriffen In der südostukrainischen Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden. Rund 20 seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, …
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