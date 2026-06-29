BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 71 auf 76 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst George Featherstone rechnet mit einem weiteren starken Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Er geht aber nicht von einer neuerlichen Aufstockung der Jahresziele aus. Die bereits erreichte Bewertung sei das entscheidende, das den weiteren Spielraum für die Aktien begrenze./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 91,80EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 71
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 71
Währung: CHF
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