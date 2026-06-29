Energiekontor Aktie - Kurs legt am 29.06.2026 stark zu

Mit einer Performance von +3,59 % konnte die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Energiekontor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,55€, mit einem Plus von +3,59 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,15 % bei Energiekontor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -13,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,28 % gewonnen.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,13 % 1 Monat -25,82 % 3 Monate +4,15 % 1 Jahr -15,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:55 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Muster (monatliche Kerzen, mögliche bullische Umkehr), die heftige Juni-Korrektur (~30%) und die Frage, ob der Kurs überverkauft ist; zudem um fundamentale Bewertung: Eigenbestand an Wind-/Solarparks dürfte die Marktkapitalisierung übersteigen, baldige Inbetriebnahmen (+≈25% Kapazität), 12‑GW‑Pipeline und ein Management‑Shift zu Direktvermarktung/Handel; viele sehen Dips als Kaufchance, andere warnen vor hoher Volatilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 521,75 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. RWE notiert im Plus, mit +2,33 %. E.ON notiert im Plus, mit +0,28 %.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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