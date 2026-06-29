Lenovo Group Aktie bricht massiv ein - 29.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lenovo Group Aktie. Mit einer Performance von -8,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Lenovo Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,3900€, mit einem Minus von -8,78 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lenovo Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +132,88 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenovo Group Aktie damit um -10,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +127,21 % gewonnen.

Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,29 % 1 Monat -11,69 % 3 Monate +132,88 % 1 Jahr +131,18 %

Informationen zur Lenovo Group Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:55 Uhr

Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,65 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lenovo Group

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -4,01 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +0,70 %. HP legt um +0,45 % zu

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Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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