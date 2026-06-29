Heidelberg Materials Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 29.06.2026

Mit einer Performance von -4,92 % musste die Heidelberg Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 175,05€, mit einem Minus von -4,92 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Heidelberg Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,43 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -5,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Heidelberg Materials um -17,60 % verloren.

Heidelberg Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,71 % 1 Monat -1,76 % 3 Monate +4,43 % 1 Jahr -7,88 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:55 Uhr

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,36 Mrd. € wert.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 29.06.2026 / 08:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung …

EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information 29.06.2026 / 08:31 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement …

So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -2,17 %.

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Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.