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    Besonders beachtet!

    613 Aufrufe 613 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberg Materials Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 29.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Heidelberg Materials Aktie bisher Verluste von -4,92 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberg Materials Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 29.06.2026
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

    Heidelberg Materials aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.06.2026

    Mit einer Performance von -4,92 % musste die Heidelberg Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 175,05, mit einem Minus von -4,92 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl die Heidelberg Materials Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,43 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -5,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Heidelberg Materials um -17,60 % verloren.

    Heidelberg Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,71 %
    1 Monat -1,76 %
    3 Monate +4,43 %
    1 Jahr -7,88 %
    Stand: 29.06.2026, 12:55 Uhr

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,36 Mrd. € wert.

    Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 29.06.2026 / 08:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung …

    Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: Heidelberg Materials AG / Share buyback programme Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information 29.06.2026 / 08:31 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

    Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -2,17 %.

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    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    -4,92 %
    -6,22 %
    -1,76 %
    +4,43 %
    -7,88 %
    +147,58 %
    +150,89 %
    +169,25 %
    +863,67 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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