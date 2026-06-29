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SpaceX Aktie steigt - 29.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SpaceX Aktie bisher um +2,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.
SpaceX Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026
Mit einer Performance von +2,35 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 137,50€, mit einem Plus von +2,35 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SpaceX Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,91 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -13,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,91 % gewonnen.
SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,04 %
|1 Monat
|+2,91 %
|3 Monate
|+2,91 %
|1 Jahr
|+2,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SpaceX-Aktien. Die Nasdaq-100-Aufnahme wird erwartet, JPMorgan schätzt ca. 4,3 Mrd. USD passive Zuflüsse; MSCI-Indexaufnahmen könnten 3-5 Mrd. USD Käufe auslösen, was den Kurs kurzfristig stützen könnte. Während einige SpaceX als überbewertet sehen, betonen andere die Kauf-Dynamik durch ETF-Nachfrage und die sich daraus ableitende Liquidität als fundamentale Treiber.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.
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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.