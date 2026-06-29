SpaceX Aktie steigt - 29.06.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SpaceX Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,91 %.

Mit einer Performance von +2,35 % konnte die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 137,50€, mit einem Plus von +2,35 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -13,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,91 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,04 % 1 Monat +2,91 % 3 Monate +2,91 % 1 Jahr +2,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:57 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SpaceX-Aktien. Die Nasdaq-100-Aufnahme wird erwartet, JPMorgan schätzt ca. 4,3 Mrd. USD passive Zuflüsse; MSCI-Indexaufnahmen könnten 3-5 Mrd. USD Käufe auslösen, was den Kurs kurzfristig stützen könnte. Während einige SpaceX als überbewertet sehen, betonen andere die Kauf-Dynamik durch ETF-Nachfrage und die sich daraus ableitende Liquidität als fundamentale Treiber.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.

Deutsche Aktien sind im Mittagshandel durch Verluste bei VW und anderen Autowerten ausgebremst worden. An den US-Börsen deutet sich ein fester Handelsstart an. Der Ölpreis steigt, Gold und Silber rutschen ab.

Elon Musk war noch nie dafür bekannt, klein zu denken. Während sich SpaceX (ISIN: US84615Q1031) nach einer Reihe spektakulärer Rückschläge auf den nächsten Starship-Testflug vorbereitet, bleibt das langfristige Ziel des Unternehmens außergewöhnlich: …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

SpaceX Aktie jetzt kaufen?

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+2,35 % -13,04 % -14,06 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

5 Tage

Max SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf Verkauf

Schreibe Deinen Kommentar