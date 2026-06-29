Rheinmetall Aktie steigt um +1,29 % - 29.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +1,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 954,30€, mit einem Plus von +1,29 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -29,53 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -21,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,30 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Rückgang von -38,91 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,48 % 1 Monat -26,30 % 3 Monate -29,53 % 1 Jahr -46,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie. Der Kursverfall wird durch den entgangenen Fregatten-Auftrag erklärt; fundamental gilt der Wert trotz Abwärtstrend weiter als wachstumsstark, Lieferengpässe belasten aber. Einige rechnen mit einer baldigen Erholung in Richtung Vierstellbereich, andere sehen weiteres Potenzialverlust. Insiderkäufe nahe dem Kurs und analysten-Upside-Schätzungen werden diskutiert; geopolitische Nachfrage könnte helfen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,80 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,86 %. Thales notiert im Plus, mit +1,11 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,59 %. Lockheed Martin legt um +0,27 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,21 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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