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    Besonders beachtet!

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    Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Microsoft Aktie, bisher, um +1,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie gewinnt an Wert - 29.06.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Microsoft aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026

    Die Microsoft Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,75 % auf 332,00 zulegen. Das sind +5,70  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +5,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 332,00. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Microsoft einen Gewinn von +7,39 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +1,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microsoft -18,88 % verloren.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,48 %
    1 Monat -9,09 %
    3 Monate +7,39 %
    1 Jahr -21,00 %
    Stand: 29.06.2026, 12:58 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microsoft Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der massiven KI‑Investitionen für Microsoft: hohe Capex und Abschreibungen könnten die Kapitalrendite (ROIC) senken und die Bewertung drücken, während einige rechnen, dass das aktuelle Umsatzwachstum (16–18% CAGR) die Zusatzkosten bis 2030 stemmen kann. Diskutiert werden auch KGV, Free Cashflow, Kapitalbindung, mögliche Kursrückgänge (bis ~200–300$) und Aktionärsreaktionen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microsoft eingestellt.

    Zur Microsoft Diskussion

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Bil. € wert.

    Den Kurseinbruch zum Kauf nutzen?


    Den Monat Juni würden Microsoft-Aktionäre am liebsten aus ihren Kalendern streichen. Seit Monatsbeginn ging es mit dem Kurs des Technologiegiganten um fast -18% bergab — der größte Kursrückgang in einem einzelnen Monat seit April 2000. Was setzt der Microsoft-Aktie so stark zu und können Anleger hier nun ein tolles Schnäppchen machen? Sorge vor den Capex […] The post Microsoft-Aktie: Den Kurseinbruch zum Kauf nutzen? first appeared on sharedeals.de.

    Software-Aktie ServiceNow: Kaufsignal unmittelbar in Reichweite!


    Die Anteile von ServiceNow haben sich am Freitag stark erholt. Damit rückt ein erstes prozyklisches Kaufsignal jetzt in unmittelbare Reichweite. Software-Aktie mit Erholungsversuch Nach wochen- und monatelangen Kursverlusten bemühten sich Titel …

    ROSEN, HIGHLY REGARDED INVESTOR COUNSEL, Encourages Microsoft Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - MSFT


    New York, New York--(Newsfile Corp. - June 28, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of common stock of Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) between May 1, 2025 and January 28, 2026, inclusive (the "Class …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,72 %. Apple notiert im Minus, mit -0,36 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,88 %. IBM legt um +0,80 % zu Oracle notiert im Plus, mit +3,49 %.

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    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    +2,13 %
    +1,48 %
    -9,09 %
    +7,39 %
    -21,00 %
    +8,59 %
    +48,69 %
    +646,10 %
    +1.368,06 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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