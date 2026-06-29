Advanced Micro Devices Aktie gewinnt an Wert - 29.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Advanced Micro Devices. Sie steigt um +1,84 % auf 464,80€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 464,80€, mit einem Plus von +1,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +160,59 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -1,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +148,23 % gewonnen.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,89 % 1 Monat +1,86 % 3 Monate +160,59 % 1 Jahr +271,95 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:58 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 756,60 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,91 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,66 %. Broadcom legt um +1,42 % zu

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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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