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Advanced Micro Devices Aktie gewinnt an Wert - 29.06.2026
Am 29.06.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +1,84 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.
Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).
Wie hat sich die Advanced Micro Devices-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Advanced Micro Devices. Sie steigt um +1,84 % auf 464,80€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 464,80€, mit einem Plus von +1,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +160,59 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -1,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +148,23 % gewonnen.
Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,89 %
|1 Monat
|+1,86 %
|3 Monate
|+160,59 %
|1 Jahr
|+271,95 %
Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 756,60 Mrd. € wert.
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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.