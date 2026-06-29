SAP Aktie steigt auf 137,46€ - 29.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,10 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +3,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 137,46€, mit einem Plus von +1,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,84 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -34,66 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,79 % 1 Monat -10,23 % 3 Monate -3,84 % 1 Jahr -47,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die SAP-Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Treiber. Der Kurs ist seit Jahresbeginn stark gefallen (ca. 46%); einige halten die Bewertung für zu niedrig und hoffen auf Wachstum. ARP-Backbuy bzw. der Start der zweiten Tranche könnten Impulse liefern. Jefferies senkte das Ziel auf 210 €, bleibt aber Buy. Militär-/Regierungsprojekte mit S4/HANA gelten als Referenzen, liefern aber derzeit keinen Kursaufschub; Anleger setzen auf sukzessives Käufen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,65 Mrd. € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.06.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Die Anteile von ServiceNow haben sich am Freitag stark erholt. Damit rückt ein erstes prozyklisches Kaufsignal jetzt in unmittelbare Reichweite. Software-Aktie mit Erholungsversuch Nach wochen- und monatelangen Kursverlusten bemühten sich Titel …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,76 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,49 %. ServiceNow legt um +1,60 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,11 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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