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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie steigt auf 137,46€ - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +1,10 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie steigt auf 137,46€ - 29.06.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,10 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +3,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 137,46, mit einem Plus von +1,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,84 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -34,66 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,79 %
    1 Monat -10,23 %
    3 Monate -3,84 %
    1 Jahr -47,11 %
    Stand: 29.06.2026, 12:59 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die SAP-Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Treiber. Der Kurs ist seit Jahresbeginn stark gefallen (ca. 46%); einige halten die Bewertung für zu niedrig und hoffen auf Wachstum. ARP-Backbuy bzw. der Start der zweiten Tranche könnten Impulse liefern. Jefferies senkte das Ziel auf 210 €, bleibt aber Buy. Militär-/Regierungsprojekte mit S4/HANA gelten als Referenzen, liefern aber derzeit keinen Kursaufschub; Anleger setzen auf sukzessives Käufen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,65 Mrd. € wert.

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    SAP vor der Entscheidung: Kommt es zum Mega-Comeback oder droht ein neues Kursdebakel?


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,76 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,49 %. ServiceNow legt um +1,60 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,11 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +1,07 %
    +2,79 %
    -10,23 %
    -3,84 %
    -47,11 %
    +11,25 %
    +15,24 %
    +104,91 %
    +858.775,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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