Secunet Security Networks Aktie steigt um +1,91 % - 29.06.2026

Die Secunet Security Networks Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,91 % auf 170,60€. Damit gewinnt die Aktie +3,20 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 170,60€, mit einem Plus von +1,91 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Secunet Security Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -8,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Secunet Security Networks -10,03 % verloren.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,39 % 1 Monat -19,02 % 3 Monate -1,42 % 1 Jahr -24,86 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 29.06.2026, 12:59 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Thales notiert im Plus, mit +1,11 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,65 %. Palo Alto Networks legt um +0,52 % zu

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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