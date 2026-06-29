Deutlicher Kurssprung bei der Charter Communications Registered (A) Aktie - 29.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Charter Communications Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,12 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Charter Communications Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 131,38€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Charter Communications Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um +19,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -29,99 % verloren.

Während Charter Communications Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,64 %. Damit gehört Charter Communications Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,73 % 1 Monat +5,11 % 3 Monate -34,96 % 1 Jahr -63,89 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Stand: 29.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 123 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,41 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Charter Communications Registered (A)

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,68 %.

Charter Communications Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.