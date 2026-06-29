Blue Moon meldet Analyseergebnisse von 0,18 % Germanium, 0,0273 % Gallium und 1,96 % Kupfer in einer Massenprobe aus Apex und stellt ein Update zum Projekt Apex bereit

TORONTO, Ontario, 29. Juni 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metal ... ) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) freut sich, die Analyseergebnisse seiner ersten Massenprobe aus der ehemals produzierenden Germanium-Gallium-Kupfer-Mine Apex in Utah („Apex“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben.

Dieses erste Probenahmeprogramm liefert die ersten Ergebnisse nach dem Abschluss der Übernahme von Apex von einer Tochtergesellschaft der Teck Resources Limited am 16. März 2026. Eine 100-kg-Probe wurde aus Apex entnommen und vor den metallurgischen Tests zur Analyse an das Labor geschickt. Die Probe wurde zerkleinert und gemischt; die Analyseergebnisse ergaben 0,180 % Germanium, 0,0273 % Gallium und 1,96 % Kupfer. Mit diesen Analyseergebnissen wird Blue Moon sein geplantes metallurgisches Programm fortsetzen, um eigene Verfahrensablaufoptionen zu ermitteln und zudem kurzfristige Kommerzialisierungsmöglichkeiten zu prüfen.

Die Preise für Germanium und Gallium sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen; Fastmarkets schätzt die aktuellen Spotpreise für die Lieferung von Germanium- und Galliummetall nach Rotterdam auf 10.500 $/kg Ge und 2.650 $/kg Ga. Bei diesen Spotpreisen, einschließlich der CME-Group-Spotpreise für Kupfer von etwa 6,00 $/Pfund Cu, hätte eine Tonne Apex-Erz mit den oben genannten Gehalten einen In-situ-Wert von ca. 18.000 $, noch vor Berücksichtigung der Gewinnungsraten und der Abbauwürdigkeit.

Eine historische Reservenschätzung von Ken Krahulec aus dem Jahr 2018 bezifferte die Reserven auf 1 Mio. Tonnen mit 0,087 % Ge, 0,033 % Ga, 1,8 % Cu und 41 g/t Ag. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat eine qualifizierte Person noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben genannte historische Schätzung gemäß NI 43-101 als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Blue Moon behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Um die historischen Schätzungen zu verifizieren, muss das Unternehmen eine qualifizierte Person beauftragen, die historischen Daten zu überprüfen, alle seitdem auf der Liegenschaft durchgeführten Arbeiten zu begutachten und einen neuen technischen Bericht zu erstellen. Blue Moon betrachtet diese historischen Daten als Indikator für die potenzielle Größe und den Gehalt der mineralisierten Lagerstätten, und diese Daten sind für die zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Liegenschaft relevant.

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