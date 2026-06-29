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    Wie die Baubranche Städte hitzefester machen kann

    Die jüngsten Rekordtemperaturen sorgen und sorgten für eine enorme Hitzebelastung. Meteorologen warnen, dass solche Wetterlagen künftig häufiger auftreten könnten und Städte vor neue Herausforderungen stellen.

     

    Klimawandel erfordert Anpassungsmaßnahmen

     

    Extreme Hitze entwickelt sich zunehmend zu einer der größten Herausforderungen für Europas Städte. Das 2024 veröffentlichte European Climate Risk Assessment (EUCRA) der Europäischen Umweltagentur warnt davor, dass Hitzewellen, Dürren und andere Klimarisiken künftig deutlich häufiger auftreten und teilweise kritische Ausmaße erreichen könnten. Besonders betroffen sind dicht bebaute Ballungsräume, in denen sich Wärme durch versiegelte Flächen und Gebäude zusätzlich staut.

     

    Für die Baubranche eröffnet dies langfristig einen bedeutenden Zukunftsmarkt. Gefragt sind unter anderem moderne Begrünungskonzepte, entsiegelte Flächen, klimaresistente Gebäude, neue Beschattungssysteme sowie eine intelligente Stadtplanung. Auch Investitionen in Wasser- und Schwammstadt-Konzepte sowie die Modernisierung von Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur dürften an Bedeutung gewinnen.

     

    Die EUCRA macht deutlich, dass Europa seine Anpassungsmaßnahmen deutlich beschleunigen muss. Bau- und Infrastrukturunternehmen könnten daher eine Schlüsselrolle dabei spielen, Städte widerstandsfähiger gegen zunehmende Hitzebelastungen zu machen.

     

    Drei Lösungsansätze aus dem Hause PORR

     

    Die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) kann durch diverse Maßnahmen dabei helfen, Hitzewellen in Städten erträglicher zu machen und dadurch deren negative Folgen für Gesundheit, Lebensqualität und Energieverbrauch zu lindern.

     

    Dabei verfolgt das Bauunternehmen einen mehrgleisigen Ansatz. Ein zentrales Instrument ist die thermische Sanierung von Bestandsgebäuden. Statt alte Gebäude abzureißen und neu zu bauen, lässt sich durch gezielte Dämmmaßnahmen und modernisierte Gebäudetechnik der Energieverbrauch deutlich senken – und gleichzeitig das Raumklima im Sommer verbessern. Ein vielbeachtetes Beispiel lieferte die PORR mit der Revitalisierung des Wohnhauses in der Rummelhardtgasse 2 in Wien, die 2024 abgeschlossen wurde. Das Projekt umfasste unter anderem eine umfassende thermische Wohnhaussanierung und wurde gleich zweifach zertifiziert: von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) als erstes Revitalisierungsprojekt dieser Art sowie von der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) als Vorzeigeprojekt für nachhaltige Sanierung.

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