Goldpreis stürzt ab -1,28 % auf 4.037,03 USD

-1,28 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,28 % 1 Monat -9,89 % 3 Monate -10,40 % 1 Jahr +24,05 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.037,03. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.752,75USD. Heute steht er bei 4.037,03USD. Das Investment wäre auf 11.516,3USD gewachsen – eine Steigerung von +130,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum wirkt das Anleger-Sentiment zu Gold aktuell vorsichtig bis skeptisch: Kurzfristig scheint der Aufwärtskanal abebbend; Charttechnik, Realzinsen, Dollar, ETF-Flüsse und Zentralbankkäufe bestimmen die Dynamik. Langfristig bleibt Gold als Absicherung gegen Dollar-Vertrauen und geopolitische Risiken attraktiv, doch BRICS-Dynamik, Energieknappheit und Chinas Konjunktur beeinflussen den Trend weiter. 14-Tage-Performance nicht spezifiziert.