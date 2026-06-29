DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric anlässlich der anstehenden Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Vor allem wegen eines stärkeres Wachstum in China dürfte der französische Elektrokonzern sein Ziel für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft leicht anheben, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Preis-/Kostendynamik sollte in der zweiten Jahreshälfte positiv ausfallen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 276,4EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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