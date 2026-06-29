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    Pinnacle ernennt Auramet Capital Partners, L.P. zum federführenden Projektfinanzierer für das El Potrero Projekt

    Pinnacle ernennt Auramet Capital Partners, L.P. zum federführenden Projektfinanzierer für das El Potrero Projekt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Juni 2026 (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das “Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Auramet Capital Partners, L.P. (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen „Auramet“) unterzeichnet hat, in der Auramet zum federführenden Projektfinanzierer ernannt wird, um für Pinnacle eine nicht eigenkapitalbasierte Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 5 Millionen US-Dollar („Projektfinanzierung“) für die Entwicklung des hochgradigen Gold-Silber-Projekts El Potrero in Durango, Mexiko, zu arrangieren oder bereitzustellen.

     

    Die Vereinbarung sieht vor, dass Pinnacle und Auramet auf eine für beide Seiten akzeptable Projektfinanzierung hinarbeiten, die auf der Due-Diligence-Prüfung, den operativen und finanziellen Fortschritten während einer siebenmonatigen Exklusivitätsfrist sowie weiteren für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen basiert und diesen unterliegt. Darüber hinaus hat Auramet das Recht auf eine letzte Offerte zur Bereitstellung der Projektfinanzierung, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Die Vereinbarung enthält eine übliche Abwerbeverbotsklausel in Bezug auf konkurrierende Angebote sowie eine Vertragsstrafe in Höhe von 400.000 US-Dollar für den Fall, dass Pinnacle ein anderes Angebot annimmt.

     

    „Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt nach vorn, und wir wissen die Unterstützung von Auramet bei der Weiterentwicklung des El Potrero Projekts hin zur Produktion sehr zu schätzen“, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. „Im Einklang mit unserem Geschäftsmodell war es unser Ziel, eine nicht verwässernde Möglichkeit zur zeitnahen Finanzierung der Projektentwicklung zu sichern. Die Partnerschaft mit einem renommierten Metallhändler und Finanzier wie Auramet verleiht uns nicht nur große Glaubwürdigkeit, sondern verschafft uns auch finanzielle Flexibilität, ohne dass wir während der verschiedenen Entwicklungsphasen den Schwankungen der Kapitalmärkte ausgeliefert sind. Da wir bereits seit Langem mit dem Auramet-Team zusammenarbeiten, bin ich zuversichtlich, dass sie auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner sein werden. Durch ihre Beteiligung an unserer letzten Finanzierungsrunde haben sie bereits ihre starke Unterstützung für unser Managementteam, unser Geschäftsmodell und das Potrero Projekt selbst unter Beweis gestellt.“

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