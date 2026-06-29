🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Freie Tankstellen

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spritpreis steigt erst Mittwoch-Mittag

    Für Sie zusammengefasst
    • Ende des Tankrabatts schlägt erst mittags durch
    • Mittagsgeschäft praktisch tot Vormittagsabsatz steigt
    • bft hofft kaum auf Abschaffung schlägt Abendzeit vor
    Freie Tankstellen - Spritpreis steigt erst Mittwoch-Mittag
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Tankstellenverband bft erwartet, dass das Ende des Tankrabatts in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erst am folgenden Mittag an den Zapfsäulen durchschlägt. Um Mitternacht, wenn der Steuervorteil endet, könne man die Preise wegen der 12-Uhr-Regel nicht erhöhen, sagt der Vorstandsvorsitzende Carsten Müller. Und auch eine Erhöhung bereits am Mittag davor sei nicht umsetzbar, da die großen Mineralölgesellschaften dies aus Angst vor Shitstorms nicht täten.

    Der bft vertritt kleine und mittelständische Betriebe. Die Abkürzung steht für "Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler".

    Müller äußerte sich insgesamt äußerst kritisch zur 12-Uhr-Regel. Sie haben weder den Verbrauchern noch dem Tankstellenmittelstand genützt. Letzterer leide zudem darunter, dass das Mittagsgeschäft durch die Regel praktisch tot sei. Inzwischen häufe sich der Absatz am Vormittag. Von 12.00 bis 14.00 Uhr verkauften die Tankstellen dagegen so gut wie keinen Kraftstoff, heißt es vom bft. Dann zu schließen sei aber auch keine Option, die Verbraucher erwarteten einfach, dass Tankstellen offen seien.

    Hoffnung, dass die 12-Uhr-Regel wieder abgeschafft wird, hat der bft allerdings kaum. Es würde in den Augen des Verbandes allerdings schon helfen, den Zeitpunkt für die Preiserhöhung auf den Abend zu legen. Das würden möglicherweise auch Verbraucherschützer begrüßen, diese hatten an der 12-Uhr-Regel unter anderem kritisiert, dass es für Verbraucher schwierig sei, am Vormittag zu tanken, wenn Sprit am günstigsten ist./ruc/DP/nas





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Freie Tankstellen Spritpreis steigt erst Mittwoch-Mittag Der Tankstellenverband bft erwartet, dass das Ende des Tankrabatts in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erst am folgenden Mittag an den Zapfsäulen durchschlägt. Um Mitternacht, wenn der Steuervorteil endet, könne man die Preise wegen der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     