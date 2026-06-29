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    Embera Partners GmbH: Neue Kategorie prägt den europäischen Kapitalmarkt

    Mit der Gründung der ECI setzen Embera Partners und Captrace neue Maßstäbe: Eine unabhängige Intelligence-Plattform revolutioniert das Verständnis von Eigentümerstrukturen.

    Embera Partners GmbH: Neue Kategorie prägt den europäischen Kapitalmarkt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Embera Partners und Captrace gründen die ECI – Embera Captrace Intelligence GmbH als Joint Venture (Bekanntgabe am 29.06.2026; Standorte: Wien/München/Frankfurt/London).
    • Die ECI ist eine neue unabhängige Capital Markets Intelligence Plattform, die einen neuen Standard dafür setzen will, wie börsennotierte Unternehmen Eigentümerstrukturen analysieren und gestalten.
    • Die Plattform vereint Captrace’ Aktionärsidentifikationstechnologie mit Embera’s strategischer Kapitalmarktexpertise sowie moderner Datenanalytik und KI-gestützten Auswertungen.
    • ECI unterstützt den gesamten Kapitalmarkt-Lebenszyklus: Investor Relations, Shareholder Targeting, Corporate Governance, Hauptversammlungen, Activism Defence, M&A, Sondersituationen sowie regulatorische und steuerliche Fragestellungen (u. a. MiKaDiV).
    • Zielgruppen sind börsennotierte Gesellschaften, Aktionäre, Private-Equity-Investoren sowie Investmentbanken, Anwaltskanzleien, Kommunikationsberater und weitere Kapitalmarktteilnehmer; ECI ergänzt bestehende Berater, ersetzt sie aber nicht.
    • Strategische Absicht: ECI soll Eigentümerdaten in handlungsfähige Entscheidungsgrundlagen transformieren, schnellere/real-time Kapitalmarktentscheidungen ermöglichen und so nachhaltigen Shareholder Value schaffen.



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