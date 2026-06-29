Embera Partners GmbH: Neue Kategorie prägt den europäischen Kapitalmarkt
Mit der Gründung der ECI setzen Embera Partners und Captrace neue Maßstäbe: Eine unabhängige Intelligence-Plattform revolutioniert das Verständnis von Eigentümerstrukturen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Embera Partners und Captrace gründen die ECI – Embera Captrace Intelligence GmbH als Joint Venture (Bekanntgabe am 29.06.2026; Standorte: Wien/München/Frankfurt/London).
- Die ECI ist eine neue unabhängige Capital Markets Intelligence Plattform, die einen neuen Standard dafür setzen will, wie börsennotierte Unternehmen Eigentümerstrukturen analysieren und gestalten.
- Die Plattform vereint Captrace’ Aktionärsidentifikationstechnologie mit Embera’s strategischer Kapitalmarktexpertise sowie moderner Datenanalytik und KI-gestützten Auswertungen.
- ECI unterstützt den gesamten Kapitalmarkt-Lebenszyklus: Investor Relations, Shareholder Targeting, Corporate Governance, Hauptversammlungen, Activism Defence, M&A, Sondersituationen sowie regulatorische und steuerliche Fragestellungen (u. a. MiKaDiV).
- Zielgruppen sind börsennotierte Gesellschaften, Aktionäre, Private-Equity-Investoren sowie Investmentbanken, Anwaltskanzleien, Kommunikationsberater und weitere Kapitalmarktteilnehmer; ECI ergänzt bestehende Berater, ersetzt sie aber nicht.
- Strategische Absicht: ECI soll Eigentümerdaten in handlungsfähige Entscheidungsgrundlagen transformieren, schnellere/real-time Kapitalmarktentscheidungen ermöglichen und so nachhaltigen Shareholder Value schaffen.
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