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    Aktie schießt vorbörslich hoch

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    Comcast spaltet sein Imperium in zwei Teiile: Die Börse feiert!

    Der Umbruch im US-Mediengeschäft geht weiter. Comcast zerlegt sich in zwei Teile: NBCUniversal mit Peacock und Sky wird eigenständig börsennotiert. Die Aktie schießt vorbörslich um 20 Prozent nach oben.

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    Aktie schießt vorbörslich hoch - Comcast spaltet sein Imperium in zwei Teiile: Die Börse feiert!
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Der US-Medien- und Kabelriese Comcast trennt sich von seinem Unterhaltungsgeschäft. Wie das Unternehmen mitteilte, soll NBCUniversal inklusive der europäischen Mediengruppe Sky als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten werden. Die Comcast-Aktie legt am Montag vorbörslich um rund 22 Prozent zu.

    Die Transaktion soll steuerfrei gestaltet werden und innerhalb der nächsten zwölf Monate abgeschlossen sein. Comcast-Aktionäre erhalten Anteile an beiden Gesellschaften. Für eine Übergangszeit von bis zu einem Jahr behält Comcast einen Anteil von rund 20 Prozent an NBCUniversal. Beide Unternehmen sollen mit einer Doppel-Aktienklassenstruktur ausgestattet werden. Konkrete Angaben zur erwarteten Marktkapitalisierung der beiden Nachfolgegesellschaften machte das Unternehmen nicht.

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    NBCUniversal vereint künftig unter einem Dach die Film- und Fernsehstudios von Universal, die Sender NBC und Telemundo, den Bezahlsender Bravo, den Streamingdienst Peacock sowie das europäische Mediengeschäft von Sky. Hinzu kommt das stark wachsende Freizeitparkgeschäft. Mike Cavanagh, derzeit Co-Chef von Comcast, soll das neue Medienunternehmen führen.

    Das verbleibende Comcast-Kerngeschäft umfasst Breitband-, Mobilfunk- und Kabelfernsehdienste unter der Marke Xfinity. Ehemaliger Finanzchef Michael Angelakis kehrt ins Unternehmen zurück und übernimmt die Führung des Konnektivitätsgeschäfts.

    Das Unternehmen begründet den Schritt damit, dass beide Geschäftsbereiche als eigenständige Einheiten ihre jeweiligen strategischen Ziele besser verfolgen und Wachstumsinvestitionen gezielter steuern könnten. Cavanagh erklärte laut Wall Street Journal, NBCUniversal verfüge mit Sky über die nötige Größe, die Markenbekanntheit sowie die inhaltlichen und finanziellen Ressourcen, um als globales Medienunternehmen im internationalen Wettbewerb zu bestehen.

     

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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