Dieser Beschluss eröffnet AstraZeneca einen neuen Milliardenmarkt

Damit wird Enhertu zur ersten HER2-gerichteten, tumoragnostischen Therapie sowie zum ersten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat dieser Art in der Europäischen Union. Tumoragnostisch bedeutet, dass die Behandlung unabhängig vom Ursprungsort des Tumors eingesetzt werden kann.

AstraZeneca und Daiichi Sankyo haben in der Europäischen Union eine wichtige Zulassung für ihr Krebsmedikament Enhertu erhalten. Die Europäische Kommission genehmigte die Therapie für erwachsene Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren. Die Krebszellen dieser Patienten weisen hohe Mengen des Proteins HER2 auf, das das Wachstum von Tumoren fördern kann. Die Zulassung richtet sich an Betroffene, für die bisherige Behandlungen nicht ausreichend gewirkt haben und denen nur noch wenige Therapieoptionen bleiben.

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Neue Option für schwer behandelbare Krebsformen

Grundlage der Zulassung sind Daten aus den Phase-II-Studien DESTINY-PanTumor02, DESTINY-Lung01 und DESTINY-CRC02. Die Studien zeigten klinisch relevante Ansprechraten bei mehreren Krebsarten, darunter Lungen-, Darm-, Eierstock-, Gebärmutter-, Bauchspeicheldrüsen-, Blasen- und Gallengangskrebs.

Benedikt Westphalen vom Comprehensive Cancer Center der Universität München betonte die Bedeutung der Entscheidung. "Die Zulassung von Trastuzumab Deruxtecan als tumorunabhängige Therapie eröffnet eine neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit HER2-positiven Krebserkrankungen, unabhängig davon, wo der Tumor seinen Ursprung hat", sagte er.

In der Studie DESTINY-PanTumor02 erreichte Enhertu bei HER2-positiven Tumoren eine objektive Ansprechrate von 52,3 Prozent. Die mediane Dauer des Ansprechens lag bei 21,1 Monaten. In den Studien zu Lungen- und Darmkrebs wurden Ansprechraten von 52,9 Prozent beziehungsweise 46,9 Prozent erzielt.

Präzisionsmedizin gewinnt an Bedeutung

Dave Fredrickson, Leiter des Onkologie- und Hämatologiegeschäfts von AstraZeneca, sieht die Entscheidung als weiteren Schritt hin zur personalisierten Krebsmedizin. "Enhertu ist bereits für Brust-, Magen- und Lungenkrebs zugelassen, und mit dieser Zulassung können Ärzte Enhertu nun auch für Patienten mit HER2-positivem Befund bei einer Vielzahl weiterer Tumorarten in Betracht ziehen", erklärte er.

Fredrickson verwies zugleich auf die wachsende Bedeutung von Biomarkertests. Diese seien entscheidend, um geeignete Patienten für zielgerichtete Therapien zu identifizieren.

Zusätzliche Einnahmen für Daiichi Sankyo

Auch wirtschaftlich hat die Zulassung Folgen. AstraZeneca muss an seinen Partner Daiichi Sankyo eine Meilensteinzahlung von 25 Millionen US-Dollar leisten. Die Umsätze mit Enhertu werden in den meisten EU-Märkten von Daiichi Sankyo verbucht.

Ken Keller, Präsident von Daiichi Sankyo Oncology, sprach von einem bedeutenden Schritt für Patienten und das Unternehmen. "Diese Zulassung von Enhertu stellt in der EU einen bedeutenden Meilenstein für Patienten mit HER2-positiven metastasierten soliden Tumoren dar", sagte er.

Für AstraZeneca und Daiichi Sankyo stärkt die Entscheidung die Position von Enhertu als einer der wichtigsten Wachstumstreiber im Onkologiegeschäft. Weitere Zulassungsanträge in Europa, unter anderem für den Einsatz bei Brustkrebs in früheren Behandlungslinien, werden derzeit geprüft.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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