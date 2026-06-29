Sermatec präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 Energiespeicherlösungen für alle Anwendungsszenarien

MÜNCHEN, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sermatec präsentierte sich eindrucksvoll auf der Intersolar Europe 2026 und stellte sein umfassendes Portfolio an Energiespeicherprodukten sowie intelligenten Energiemanagementlösungen vor. Mit der Demonstration seiner Kompetenzen in den Bereichen Kernhardware, integrierte Systeme, cloudbasiertes Energiemanagement, Speichersysteme im Versorgungsmaßstab sowie Anwendungen für Gewerbe und Industrie (C&I) bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für die Beschleunigung der globalen Energiewende. Während der Messe unterzeichnete Sermatec zudem mehrere Kooperationsvereinbarungen mit internationalen Partnern und baute damit seine globale Geschäftspräsenz weiter aus.

Umfassendes Produktportfolio, das die gesamte Wertschöpfungskette der Energiespeicherung abdeckt

Auf der diesjährigen Messe präsentierte Sermatec ein komplettes Portfolio an Energiespeicherlösungen und hob dabei seine vertikal integrierten Kompetenzen hervor – von Kernkomponenten über die Systemintegration bis hin zum intelligenten Betrieb und zur Wartung.

Für Anwendungen im Versorgungsmaßstab bietet das flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem SERLATTICE mit 7,04 MWh eine branchenführende Energiedichte von 477 kWh/m², wodurch der Platzbedarf deutlich reduziert wird und gleichzeitig ein Round-Trip-Wirkungsgrad (RTE) auf der Gleichstromseite von ≥95 % für eine überragende Energieumwandlungsleistung erreicht wird.

Ebenfalls ausgestellt war das SERLATTICE 6,26-MWh-Energiespeichersystem mit einer integrierten AC/DC-Architektur, die den Gesamtsystemwirkungsgrad um 2 % verbessert. Das System unterstützt eine Parallelkonfiguration mit vier Einheiten und verfügt über eine intelligente Wärmemanagement-Technologie, die den Hilfsstromverbrauch um 25 % senkt und damit die Energiekosten über den gesamten Lebenszyklus erheblich reduziert.

Für gewerbliche und industrielle Kunden bietet der EASYCUBE 261 kWh All-in-One-Energiespeicherschrank eine Plug-and-Play-Bereitstellung und flexible parallele Erweiterung, was eine effiziente Spitzen-Tiefpunkt-Arbitrage, die Integration erneuerbarer Energien und eine verbesserte Energieversorgungssicherheit ermöglicht.

Intelligentes Energiemanagement zur Steigerung des betrieblichen Nutzwerts

Über Hardware-Innovationen hinaus demonstrierte Sermatec sein intelligentes digitales Energiemanagement-Ökosystem.