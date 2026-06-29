UBS stuft DANONE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas rechnet gegenüber dem ersten Jahresviertel mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzwachstums auf vergleichbarer Basis auf 3,8 Prozent, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal schrieb. Dies spiegele die deutlich geringeren negativen Auswirkungen der Rückrufe bestimmter Babynahrungs-Chargen sowie eine Verbesserung im Geschäft mit essenziellen Milchprodukten und pflanzenbasierten Produkten in den USA wider. Insgesamt dürften die Resultate erfreulich ausfallen, was auf ein gutes zweites Halbjahr hoffen lasse./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 71,84EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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