UBS stuft Nestle auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Nahrungsmittelhersteller sollte sich das tatsächliche Absatzwachstum (real internal growth) weiter verbessert haben, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt rechnet der Experte mit einem starken Jahresviertel, das anhaltende Fortschritte im operativen Geschäft und nachlassende negative Sondereffekte widerspiegeln dürfte./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 90,70EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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