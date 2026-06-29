UBS stuft Nestle auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Nahrungsmittelhersteller sollte sich das tatsächliche Absatzwachstum (real internal growth) weiter verbessert haben, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Insgesamt rechnet der Experte mit einem starken Jahresviertel, das anhaltende Fortschritte im operativen Geschäft und nachlassende negative Sondereffekte widerspiegeln dürfte./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 90,70EUR auf Lang & Schwarz (29. Juni 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
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