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    Schweizer Electronic: HV setzt auf Wachstum und Stabilität

    Starkes Signal aus Schramberg: Auf der Hauptversammlung 2026 bestätigt die Gesellschaft Kurs, Strategie und Führung – gestützt von solider Bilanz und wachsendem Umsatz.

    Schweizer Electronic: HV setzt auf Wachstum und Stabilität
    Foto: Schweizer Electronic AG
    • Hauptversammlung am 26. Juni 2026 in Schramberg; 69 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten und mit großer Mehrheit Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten.
    • Konzernumsatz 2025 steigt auf 173,1 Mio. Euro (+19,8 % gegenüber 2024); Handelsgeschäft mit strategischen Partnern trug 117,2 Mio. Euro bei.
    • Operatives Ergebnis: EBITDA 2025 bei 0,7 Mio. Euro; bereinigtes EBITDA 1,7 Mio. Euro nach Restrukturierungsaufwendungen; Projekt PARAGON Ende 2025 planmäßig abgeschlossen.
    • Finanz- und Liquiditätslage deutlich verbessert: liquide Mittel 23,4 Mio. Euro; Nettoverschuldungsgrad bei −15,7 %.
    • Strategische Weiterentwicklung: Fokus auf Fab‑Light‑Modell, europäische Technologiekompetenz und Ausbau des internationalen Partnernetzwerks; angekündigte Kooperation mit dem indischen Unternehmen ILJIN Electronics (Amber Group).
    • Aufsichtsrat: Dr. Stefan Krauss erneut in den Aufsichtsrat gewählt und in der anschließenden Sitzung als Vorsitzender bestätigt; Hauptversammlung sprach Vertrauen in Vorstand und Aufsichtsrat aus.

    Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,64 % im Plus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,6600EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.


    Schweizer Electronic

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    ISIN:DE0005156236WKN:515623
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