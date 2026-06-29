VW-Betriebsrat
Keine konkreten Zahlen zu möglichem Jobabbau erhalten
- Betriebsrat bekam keine konkreten Zahlen zum Abbau
- Manager Magazin berichtet von bis zu 100000 Stellen
- Vier Werke drohen bei VW geschlossen zu werden
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Betriebsrat hat nach eigenen Angaben weiter keine konkreten Zahlen zu einem möglichen neuen Personalabbau erhalten. Zwar habe der Konzernvorstand der Arbeitnehmervertretung ein umfangreiches Antwortpaket zu zuvor gestellten Fragen übermittelt, heißt es in einer Mitteilung des Betriebsrats im Intranet des Konzerns, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Aber konkrete Ziele für einen Stellenabbau tauchten darin nicht auf, obwohl mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahl natürlich Teil der Fragen waren, so der Betriebsrat.
Das "Manager Magazin" hatte am Freitag berichtet, der Konzern wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. VW bestätigte auf Anfrage nur, dass der Konzernvorstand "intensiv an einem Zukunftsplan für die Neuaufstellung des Unternehmens" arbeite, nannte aber keine Details.
Konzernchef Oliver Blume hatte bereits im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen. Der Betriebsrat stellte daraufhin nach eigenen Angaben im Mai 86 Fragen zum Thema. Die Antwort sei vergangene Woche am Donnerstagabend gekommen. Das Paket umfasse 43 Seiten, die derzeit vom Betriebsrat ausgewertet würden.
Laut "Manager Magazin" sollen die Pläne des Konzernvorstands am 9. Juli dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. IG Metall und VW-Betriebsrat hatten umgehend Widerstand dagegen angekündigt. Arbeitnehmervertreter stellen im Aufsichtsrat normalerweise die Hälfte der Mitglieder. Derzeit sind sie laut Betriebsrat sogar in der Mehrheit. Grund ist der Rückzug der Kandidatin Susanne Wiegand Mitte Juni. Dadurch sei derzeit einer der Sitze der Kapitalseite unbesetzt./fjo/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 72,76 auf Tradegate (29. Juni 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -10,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,95 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,00 %/+80,49 % bedeutet.
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Geliefert wie von den linksgrünen Wählern bestellt
Der Druck auf den Konzern ist historisch hoch. Durch den wegbrechenden Markt in China und die enormen Kosten der Elektromobilität kann Volkswagen schlicht nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Aktie hat erst vor wenigen Tagen ein neues 10-Jahres-Tief bei rund 74 Euro markiert – das zeigt deutlich, wie wenig Vertrauen der Markt noch in die alten, starren Strukturen hatte.
Wenn das Management diesen radikalen Umbau jetzt als „letzte Chance“ begreift, bringt das für Anleger eine völlig neue Dynamik:
- Das Ende der Tabus: Dass überhaupt offen über den Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von vier deutschen Werken (wie Hannover, Emden oder Zwickau) gesprochen wird, war vor kurzem noch undenkbar. Für den Kapitalmarkt ist das das Signal, dass man die Realität endlich annimmt.
- Befreiungsschlag bei der Rendite: Wenn VW die Fabrikkosten und den personellen Überhang nicht radikal reduziert, verliert die Kernmarke im globalen Wettbewerb den Anschluss. Der massive Sparkurs ist die einzige Option, um die operative Marge mittelfristig wieder in Richtung der angestrebten 8 bis 10 % zu hieven.
- Risikoaufschlag im Kurs: Die Aktie reagiert aktuell sehr volatil auf diese Nachrichten. Die Börse sieht zwar die Notwendigkeit, sorgt sich aber gleichzeitig um das enorme Ausführungsrisiko. Jeder weiß, wie zäh und teuer die Konflikte mit der IG Metall und dem Land Niedersachsen werden.
Kurzfristig belasten die Angst vor Streiks und die Kosten für Abfindungen den Kurs. Wenn Blume und sein Team diesen harten Schnitt aber tatsächlich durchdrücken können, könnte das die Basis für eine echte, fundamentale Trendwende der Vorzugsaktie sein.
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.