Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.06. - TecDAX stark +1,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.687,60 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Zalando +3,79 %, RWE +3,35 %, Infineon Technologies +2,07 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -5,02 %, Volkswagen (VW) Vz -2,17 %, Continental -1,48 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.654,70 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: IONOS Group +4,16 %, Nemetschek +3,84 %, TKMS +3,25 %
Flop-Werte: Schaeffler -3,28 %, Porsche Holding SE -2,24 %, AUMOVIO -1,79 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:40) bei 3.901,38 PKT und steigt um +1,45 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +6,93 %, IONOS Group +4,16 %, Nemetschek +3,84 %
Flop-Werte: freenet -1,22 %, Deutsche Telekom -0,76 %, Kontron -0,47 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.226,76 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,74 %, Infineon Technologies +2,07 %, AXA +1,89 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,17 %, Inditex -2,09 %, Vinci -2,04 %
Der ATX steht bei 6.371,29 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: OMV +1,26 %, BAWAG Group +0,79 %, Raiffeisen Bank International +0,64 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,46 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,36 %, DO & CO -2,23 %
Der SMI steht aktuell (13:59:40) bei 14.185,82 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Nestle +1,19 %, CIE Financiere Richemont +1,19 %, UBS Group +0,88 %
Flop-Werte: Holcim -1,97 %, Amrize -1,70 %, Sika -0,59 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.368,44 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,78 %, Dassault Systemes +2,05 %, AXA +1,89 %
Flop-Werte: Eiffage -2,26 %, Vinci -2,04 %, EssilorLuxottica -1,68 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.159,81 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +3,45 %, Alfa Laval +1,23 %, Sandvik +0,78 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,18 %, Skanska (B) -0,51 %, Tele2 (B) -0,35 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.160,00 PKT und steigt um +0,98 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +4,46 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,66 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,40 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,37 %, Viohalco -1,08 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,01 %
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