IONOS Group Aktie steigt am 29.06.2026 kräftig

Mit einer Performance von +4,16 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die IONOS Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,56€, mit einem Plus von +4,16 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von IONOS Group über einen Zuwachs von +13,29 % freuen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +2,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IONOS Group eine negative Entwicklung von -1,54 % erlebt.

Während IONOS Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,41 % 1 Monat -2,18 % 3 Monate +13,29 % 1 Jahr -33,22 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 29.06.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,85 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IONOS Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 // Aktienrückkauf – …

EQS Post-admission Duties announcement: IONOS Group SE / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No …

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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