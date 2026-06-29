IsoEnergy gibt Aktuelles zur Waldbrandlage in der Nähe des Larocque-East-Projekts im Athabasca-Becken bekannt

Toronto, 29. Juni 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-lt ... – gibt folgende aktuelle Informationen zu den Waldbränden in der Umgebung seines Larocque-East-Projekts (das „Projekt“) im Norden von Saskatchewan bekannt. In der Nähe des Projekts wütet derzeit ein Waldbrand, der vermutlich durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde. Obwohl das Feuer derzeit keine direkte Gefahr für das Projektgelände darstellt, hat die Saskatchewan Public Safety Agency („SPSA“) mitgeteilt, dass die Bedingungen für die Fortsetzung der Explorationsarbeiten zu gefährlich sind.

Auf Anweisung der SPSA hat IsoEnergy die ordnungsgemäße Evakuierung des Großteils seines Feldpersonals aus dem Projekt abgeschlossen und die Explorationsaktivitäten vorübergehend ausgesetzt. Basierend auf den aktuellen Vorgaben der SPSA könnte das Personal bis zu einer Woche lang vom Projekt fernbleiben, vorbehaltlich sich ändernder Waldbrandbedingungen. Drei Auftragnehmer verbleiben im Lager, um als Vorsichtsmaßnahme Pumpen und Sprinkleranlagen zu bedienen und so zum Schutz der Infrastruktur vor Ort beizutragen. Sollte der Waldbrand eine direkte Bedrohung für das Lager darstellen, werden diese Mitarbeiter gemäß den festgelegten Sicherheitsprotokollen unverzüglich evakuiert. Die Sicherheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer des Unternehmens hat weiterhin höchste Priorität.

Das Unternehmen bestätigt, dass alle Mitarbeiter erfasst wurden und keine Verletzungen gemeldet wurden. Im Rahmen der Evakuierung haben die Teams Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um das Lager, das Bohrkernlager und die Ausrüstung zu schützen, soweit dies unter sicheren Bedingungen möglich ist. Das Unternehmen arbeitet zudem eng mit der SPSA zusammen und bemüht sich um Bestätigung hinsichtlich der Maßnahmen zum Schutz der Projektinfrastruktur, solange der Zugang zum Standort eingeschränkt bleibt.

IsoEnergy beobachtet die Lage weiterhin in Abstimmung mit der SPSA und wird bei Bedarf weitere Informationen bereitstellen. Die Explorationsaktivitäten werden wieder aufgenommen, sobald die Behörden feststellen, dass eine Rückkehr zum Standort sicher ist. Ausgehend von der aktuellen Produktivität und einer typischen Sommerbohrsaison dürfte eine einwöchige Evakuierung die Fähigkeit des Unternehmens, das laufende 8.000-Meter-Bohrprogramm abzuschließen, nicht beeinträchtigen.

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