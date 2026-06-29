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    Unabhängigkeit von China

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    Warum gewöhnliches Salz plötzlich wertvoller als Öl wird

    Ein alltäglicher Rohstoff revolutioniert die Energiewelt: Natrium-Ionen-Batterien boomen und werden Experten zufolge schon bald zur führenden Technologie. Deutsche Konzerne spielen vorne mit.

    Für Sie zusammengefasst
    Unabhängigkeit von China - Warum gewöhnliches Salz plötzlich wertvoller als Öl wird
    Foto: Axel Kammerer - CHROMORANGE

    Die globale Energiewende steht vor einem wichtigen Technologiesprung, der von Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley bereits als der Beginn einer neuen Ära bezeichnet wird. Im Zentrum dieses Wandels steht kein fossiler Brennstoff, sondern simples Salz, das die Vormachtstellung von Lithium brechen sowie globale Lieferketten völlig neu ordnen könnte.

    Durch den rasanten Aufstieg der Natrium-Ionen-Technologie wandelt sich der billige und im Überfluss vorhandene Rohstoff zu einem heiß begehrten Gut. Während der Marktanteil dieser neuen Batteriegeneration im kommenden Jahr noch bei bescheidenen zwei Prozent erwartet wird, prognostizieren Analysten bis zum Jahr 2030 einen Sprung auf 20 Prozent. Bis Mitte der 2030er-Jahre könnte die Technologie sogar mehr als ein Drittel des gesamten globalen Batteriemarktes erobern.

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    "Wir bezeichnen das beginnende Zeitalter der Natrium-Ionen-Batterien als das 'neue Ölzeitalter'", erklärte Analyst Jack Lu von der US-Bank. "Die neue Generation von Batterien könnte die Energiesicherheit neu definieren und sowohl bei Neuinstallationen als auch bei bereits installierten Anlagen für Umwälzungen sorgen." Angetrieben wird dieses exponentielle Wachstum von einer gigantischen Investitionswelle in Höhe von rund 800 Milliarden US-Dollar, die die weltweite Produktionskapazität in schwindelerregende Höhen treiben soll.

    Dass Natrium-Ionen-Akkus weit mehr als ein Nischenexperiment sind, verdanken sie ihren handfesten physikalischen und wirtschaftlichen Vorteilen gegenüber der klassischen Lithium-Konkurrenz. In der Herstellung präsentieren sie sich um dreißig bis vierzig Prozent günstiger, da das benötigte Natrium im Gegensatz zu Lithium weltweit im Überfluss vorhanden ist.

    Ein entscheidender technologischer Pluspunkt ist zudem die extreme Kälteresistenz der Akkus, wodurch sie selbst bei eisigen Temperaturen kaum an Leistung einbüßen. Darüber hinaus gelten sie als thermisch absolut stabil, was das Risiko von gefährlichen Batteriebränden praktisch eliminiert. In einer stromintensiven Welt, die durch den Boom von Künstlicher Intelligenz und riesigen Rechenzentren immer mehr Energie benötigt, kann das Salz damit zu einem wichtigen Baustein werden, um den nationalen Energiebedarf zu decken und von teuren Importen unabhängig zu werden.

    Dieser technologische Umbruch wirbelt die Industrie durcheinander und bietet vor allem bereits etablierten Großkonzernen Chancen, ihre Marktstellung auszuspielen. Durch die globale Verfügbarkeit von Salz können Unternehmen ihre Produktion zurück in die Heimat verlagern und sich von asiatischen Monopolen lösen. Große Branchenführer können dabei ihre tiefen Forschungsabteilungen und bestehenden Kundenbeziehungen nutzen, um den Markt von günstigen Einstiegsprodukten bis hin zu High-Tech-Anwendungen rasch zu erobern.

    Wie konkret diese Zukunft bereits ist, zeigt die Automobilindustrie: Der US-Riese General Motors hat sich durch eine strategische Partnerschaft mit dem Start-up Peak Energy bereits frühzeitig exklusive Herstellungsrechte für die nächste Generation von Natrium-Akkus gesichert, um diese ab 2028 im großen Stil für Stromnetze, den Mobilitäts- und den Verteidigungssektor einzusetzen.

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    Vom reinen Rohstoffförderer zum unverzichtbaren High-Tech-Zulieferer: Besonders für die traditionelle Bergbau- und Salzindustrie in Europa dürfte damit ein neues Zeitalter anbrechen. Unternehmen wie der MDAX-Konzern K+S, die ohnehin zu den weltweit führenden Salz- und Kalianbietern gehört, forschen an maßgeschneiderten Qualitäten für die Batterieindustrie. Das Unternehmen aus Kassel "liefert Natriumchlorid (also Salz) an die Hersteller von Natronlauge", erklärte Konzernsprecher Michael Wudonig gegenüber wallstreetONLINE. Diese wird für die Herstellung der Natrium-Ionen-Batterie benötigt.

    "Eine verstärkte Produktion von Natrium-Ionen-Batterie würde schon die Nachfrage nach Natriumchlorid erhöhen", erkläuterte Wudonig am Montag. "In absoluten Mengen wäre es dennoch eher wenig, sodass wir dadurch keinen nennenswerten Nachfrageeffekt auf unser Geschäft erwarten." Auch traditionsreiche Player wie die Südwestdeutsche Salzwerke, bekannt für ihr Bad Reichenhaller Markensalz, besitzen genau die heimischen Vorkommen, die für eine unabhängige europäische Lieferkette dringend benötigt werden. Zu den größten Herstellern von Natronlauge in Deutschland zählen die Chemieriesen Covestro, BASF sowie Evonik. Weltweit gesehen zählen Dow Chemical und ChemChina zu den wichtigsten Playern.

    Für die Massenherstellung von Batteriezellen und Energiespeichern für Strom, Elektroautos, Windparks und Solaranlagen wird extrem reines Vakuumsalz ohne jegliche Verunreinigungen benötigt. Damit öffnet sich für diese etablierten Bergbaukonzerne ein hochprofitables Premiumsegment, das ihre traditionellen Geschäftsmodelle nachhaltig beflügeln könnte.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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