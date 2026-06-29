Zwei Wochen lang kein Bahn-Fernverkehr über den Brenner

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke über den Brenner ist vom 17. Juli bis 1. August wegen Sanierungs- und Reparaturarbeiten nicht befahrbar. Reisende müssten zwischen Innsbruck und Bozen auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen, teilten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mit. In den Bussen sei das Mitnehmen von Fahrrädern nicht möglich.

Die Fahrzeit verlängere sich - abhängig von der Verkehrslage auf der Brenner-Autobahn - um etwa 30 Minuten, sagte ein ÖBB-Sprecher. Der Güterverkehr werde großräumig umgeleitet.