Plusvisionen-Analyse
FlatexDegiro - Prognose angehoben und nun
Das Management des Online-Brokers FlatexDegiro hat die Jahresprognose deutlich angehoben.
Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro hat den seit Februar bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend und zuvor bereits die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Nun hat das Management die Jahresprognose deutlich angehoben. Wie es weitergeht. Weiterlesen
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