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    Tech-Indizes im KI-Rausch

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    Halbleiter-Rallye mit Warnsignal: DZ Bank sieht Gewinn-Risiko

    Der Halbleiterboom treibt die Börsen weiter an. Doch die DZ Bank warnt: Das Risiko steckt nicht in überzogenen Kursen, sondern in möglicherweise aufgeblähten Gewinnen.

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    Tech-Indizes im KI-Rausch - Halbleiter-Rallye mit Warnsignal: DZ Bank sieht Gewinn-Risiko
    Foto: La Nacion - La Nacion via ZUMA Press

    Der Halbleiterboom stützt derzeit die Aktienmärkte. Besonders Technologieindizes profitieren stark. Birgit Henseler, Analystin der DZ Bank, sieht darin aber keine klassische Blase. Die Kurse seien den Gewinnen nicht einfach davongelaufen.

    Das Risiko liegt aus ihrer Sicht eher bei den Gewinnen selbst. Diese könnten durch die aktuelle Knappheit im Speicherchipmarkt überhöht sein. Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage stark an. Davon profitiert ausgerechnet das Speichersegment, das historisch besonders zyklisch ist.

    Laut dem Welt-Halbleiterverband dürfte der globale Halbleitermarkt im laufenden Jahr einen Wert von fast 1,5 Billionen US-Dollar erreichen. Das wäre nahezu doppelt so viel wie im Vorjahr. Der größte Wachstumstreiber sind Speicherchips. Ihr Umsatz soll sich ungefähr vervierfachen.

    Die Knappheit sorgt derzeit für hohe Preise und starke Margen. Dadurch steigen die Gewinne kräftig. Gleichzeitig wirkt das Kurs-Gewinn-Verhältnis trotz höherer Aktienkurse noch moderat. Genau das kann nach Einschätzung der DZ Bank trügerisch sein.

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    Denn Speicherchips reagieren stark auf Angebot und Nachfrage. Sobald neue Kapazitäten auf den Markt kommen, könnten Preise und Sondergewinne unter Druck geraten. Dann würden nicht nur die Gewinne sinken. Auch die Bewertung der künftigen Ertragskraft könnte fallen.

    Henseler spricht deshalb eher von einer möglichen Ertragsübertreibung als von einer klassischen Bewertungsblase. Die Luft stecke nicht in den Kursen, sondern in den Gewinnen. Wird klar, dass diese Gewinne nicht dauerhaft sind, könnten Aktienkurse schnell reagieren.

    Noch sieht die DZ Bank aber keinen unmittelbaren Wendepunkt. Nutzung, Auslastung und Preise im Bereich Künstliche Intelligenz zeigen weiter nach oben. Solange das so bleibt, dürften Gewinne und Indizes vom Halbleiterzyklus getragen werden.

    Für die großen Indizes bleibt der Rahmen bis zum Jahresende daher konstruktiv. Anleger sollten hohe Margen aber nicht einfach fortschreiben. Auch ein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis ist keine automatische Entwarnung.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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