Nie wieder arbeiten: Wie viel Vermögen brauchst du wirklich?

Viele Menschen investieren mit einem großen Ziel: irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Statt morgens ins Büro zu fahren, soll das eigene Vermögen genug laufende Erträge abwerfen, um Miete, Lebenshaltungskosten, Reisen und Freizeit zu finanzieren.

Für manche bedeutet finanzielle Freiheit, früher in Rente zu gehen. Andere träumen davon, auszuwandern, am Strand zu leben oder einfach selbst entscheiden zu können, ob, wann und wie viel sie noch arbeiten möchten.

Doch die entscheidende Frage bleibt: Wie viel Geld braucht man wirklich, damit das möglich ist? Reichen 500.000 €? Braucht es 1 Million €? Oder hängt alles davon ab, wie viel monatlicher Cashflow aus dem eigenen Vermögen entsteht?

In diesem Artikel schauen wir uns genau an, wie viel Kapital nötig sein kann, um nicht mehr arbeiten zu müssen, welche monatlichen Erträge realistisch sind und welche Anlageformen dafür infrage kommen.

So viel Kapital brauchst du für finanzielle Freiheit

Wie viel Geld nötig ist, um nicht mehr arbeiten zu müssen, hängt vor allem von zwei Faktoren ab: dem gewünschten monatlichen Einkommen und der Rendite, die das eigene Vermögen erzielt.

Wer mit 2.000 € brutto pro Monat auskommt, braucht deutlich weniger Kapital als jemand, der 4.000 € monatlich aus Kapitalerträgen erzielen möchte. Gleichzeitig macht es einen großen Unterschied, ob das Vermögen mit 4 %, 6 %, 8 % oder 10 % pro Jahr arbeitet.

Die folgende Beispielrechnung zeigt, wie viel Kapital rechnerisch nötig wäre, um verschiedene monatliche Brutto-Erträge zu erzielen:

Monatlicher Cashflow Bei 4 % p.a. Bei 6 % p.a. Bei 8 % p.a. Bei 10 % p.a. 2.000 € 600.000 € 400.000 € 300.000 € 240.000 € 2.500 € 750.000 € 500.000 € 375.000 € 300.000 € 3.000 € 900.000 € 600.000 € 450.000 € 360.000 € 3.500 € 1.050.000 € 700.000 € 525.000 € 420.000 € 4.000 € 1.200.000 € 800.000 € 600.000 € 480.000 €

Wichtig: Die Werte sind vereinfachte Bruttorechnungen vor Steuern, Gebühren und Inflation.

Die Unterschiede sind deutlich. Wer 3.000 € brutto pro Monat erzielen möchte, benötigt bei 4 % Rendite rund 900.000 € Kapital. Bei 8 % Rendite wären es rechnerisch nur noch 450.000 €. Bei 10 % Rendite sinkt der notwendige Betrag auf rund 360.000 €.

Genau deshalb ist nicht nur die Höhe des Vermögens entscheidend, sondern auch die Frage, wie dieses Vermögen arbeitet. Je höher der laufende Ertrag, desto weniger Kapital ist rechnerisch nötig, um denselben monatlichen Cashflow zu erzielen.

Welche Strategie eignet sich, um vom Vermögen zu leben?

Wer nicht mehr arbeiten möchte, braucht eine klare Entnahmestrategie. Eine bekannte Möglichkeit ist die sogenannte 4-%-Regel. Dabei wird jedes Jahr ein bestimmter Anteil des Portfolios verkauft oder entnommen, um den Lebensunterhalt zu finanzieren.

Das kann vor allem bei Aktien und ETFs funktionieren, hat aber einen entscheidenden Nachteil: Wer regelmäßig Anteile verkauft, muss das auch in schwachen Marktphasen tun. Fällt der Aktienmarkt gerade deutlich, werden Anteile zu niedrigen Kursen verkauft. Dadurch kann das Portfolio schneller schrumpfen, als ursprünglich geplant.

Der andere Ansatz ist deshalb: Das Kapital soll möglichst selbst laufende Erträge erzeugen. Statt die „Gans zu schlachten“, lebt man von den goldenen Eiern. Das Ziel ist also nicht, jeden Monat Vermögen zu verkaufen, sondern Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen zu nutzen, während das Grundkapital möglichst weiterarbeitet.

Dafür kommen verschiedene Bausteine infrage:

1. Tagesgeld und Festgeld

Tagesgeld und Festgeld gelten als defensive Bausteine. Sie eignen sich vor allem für Rücklagen, kurzfristige Liquidität oder Geld, das nicht starken Kursschwankungen ausgesetzt sein soll.

Der Nachteil: Die Renditen sind meist vergleichsweise niedrig. Häufig bewegen sie sich im Bereich von etwa 1 bis 3 % pro Jahr, je nach Zinsumfeld und Anbieter. Wer damit 2.000 €, 3.000 € oder 4.000 € monatlichen Cashflow erzielen möchte, braucht entsprechend sehr viel Kapital.

2. Dividenden-ETFs

Dividenden-ETFs sind für viele Anleger ein klassischer Weg, um laufende Erträge aus dem Aktienmarkt zu erzielen. Sie investieren gebündelt in Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten, und geben diese Erträge an die Anleger weiter.

Je nach ETF, Region und Strategie liegen die Ausschüttungsrenditen häufig im Bereich von etwa 3 bis 6 % pro Jahr. Der Vorteil: Anleger profitieren von einer breiten Streuung über viele dividendenstarke Unternehmen, ohne einzelne Aktien selbst auswählen zu müssen.

Trotzdem bleiben Dividenden-ETFs Aktieninvestments. Der Depotwert kann schwanken, und Dividenden sind nicht garantiert. Unternehmen können ihre Ausschüttungen kürzen oder aussetzen, was sich auch auf die Erträge des ETFs auswirken kann.

Damit können Dividenden-ETFs ein sinnvoller Baustein für laufende Erträge sein, vor allem wenn Anleger langfristig am Aktienmarkt investiert bleiben möchten.

3. Festzinsanlagen

Festzinsanlagen setzen stärker auf laufende Zinszahlungen. Anleger stellen Kapital für reale Finanzierungen bereit, etwa für Konsumentenkredite, Unternehmenskredite, Agrarkredite oder Immobilienfinanzierungen. Dafür erhalten sie feste Zinsen über eine definierte Laufzeit.

Je nach Plattform, Laufzeit und Risikoprofil sind Renditen von etwa 8 bis 12 % pro Jahr* möglich. Rückflüsse erfolgen häufig monatlich oder teilweise sogar täglich. Dadurch können Festzinsanlagen besonders für Anleger interessant sein, die regelmäßigen Cashflow aufbauen möchten, ohne laufend Anteile verkaufen zu müssen.

Wichtig bleibt: Höhere Renditechancen gehen auch mit höheren Risiken einher. Rückzahlungen können sich verzögern oder ausfallen, weshalb breite Streuung, regulierte Anbieter und eine passende Risikostrategie entscheidend sind.

Wie Festzinsanlagen funktionieren – und welche Plattformen Anleger kennen sollten

Festzinsanlagen wirken auf den ersten Blick oft erklärungsbedürftig: Wie können Plattformen 8 bis 12 %* Rendite ermöglichen, während Tagesgeld, Festgeld oder Dividenden-ETFs meist deutlich darunter liegen?

Der Grund liegt vor allem im Geschäftsmodell. Anleger investieren nicht in klassische Bankprodukte, sondern stellen Kapital für Kredite und reale Finanzierungen bereit. Genau dieser Bereich war lange vor allem Banken, Kreditgebern oder institutionellen Investoren vorbehalten. Digitale Festzinsplattformen machen ihn inzwischen auch für Privatanleger zugänglich.

Dabei entfällt ein Teil der klassischen Bankmarge. Statt dass eine Bank Kapital einsammelt, Kredite vergibt und den größten Teil der Zinsmarge behält, können Anleger über Plattformen direkt oder indirekt an solchen Finanzierungen beteiligt werden. Dafür erhalten sie Zinszahlungen, die je nach Plattform, Laufzeit und Risikoprofil deutlich höher ausfallen können als bei klassischen Sparprodukten.

Was früher eher als Nischenthema galt, ist in Europa inzwischen zu einem relevanten Markt geworden. Über digitale Festzinsplattformen haben inzwischen mehr als 1 Million Anleger in der EU investiert, rund 35 % davon stammen aus Deutschland. Insgesamt wurden in Europa bereits rund 55 Milliarden Euro über solche Plattformen finanziert.

Dabei gibt es verschiedene Kreditarten, auf die sich einzelne Plattformen spezialisiert haben:

Konsumentenkredite: Hier fließt Kapital in private Verbraucherkredite, etwa für Anschaffungen oder kurzfristige Liquidität. Beispiele für regulierte Plattformen in diesem Bereich sind Mintos, VIAINVEST, TWINO oder Nectaro.

Unternehmenskredite: In diesem Bereich werden Unternehmen finanziert, etwa für Warenbestände, Maschinen, Betriebsmittel oder Wachstum. Ein Beispiel für eine regulierte Plattform in diesem Bereich ist Debitum Investments, das Anlegern Zugang zu besicherten Unternehmensfinanzierungen ermöglicht.

Agrarkredite: Hier steht die Finanzierung landwirtschaftlicher Betriebe im Mittelpunkt, etwa für Saatgut, Maschinen, Erntefinanzierungen oder Betriebsmittel. LANDE ist eine regulierte Plattform mit Fokus auf agrarbesicherte Kredite.

Immobilienfinanzierungen: Bei dieser Anlageklasse fließt Kapital in immobilienbezogene Finanzierungen. Ein Beispiel für eine regulierte Plattform in diesem Bereich ist Indemo, wo Anleger Zugang zu immobilienbesicherten Investments erhalten.

Welche Plattform interessant ist, hängt deshalb stark davon ab, welche Art von Finanzierung Anleger bevorzugen. Manche setzen eher auf kurzfristige Konsumentenkredite, andere auf besicherte Unternehmens-, Agrar- oder Immobilienfinanzierungen.

Einen Überblick bietet der Vergleich der 7 besten regulierten Festzinsplattformen. Dort werden die Anbieter nach ihren Schwerpunkten eingeordnet und zeigen, welche Plattformen sich für unterschiedliche Cashflow-Strategien eignen.

*Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.