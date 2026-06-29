Aktien Frankfurt
Schwache Autobranche bremst Dax - Kurs-Rally bei Nagarro
- Autosektor drückt Dax, Leitindex moderat im Plus
- Automobilaktien fallen auf mehrjährige Tiefstände
- Nagarro erhält Kaufangebot über eine Milliarde Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuerlichen Kursverluste in der deutschen Autobranche haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt im Zaum gehalten. Der Leitindex Dax lag am Nachmittag mit 24.702 Punkten moderat im Plus. Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte um 0,2 Prozent auf 31.664 Punkten leicht zu.
Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.
Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren ziehen sich weiterhin aus der Branche zurück. Volkswagen-Anteile büßten zwei Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2010 aus. BMW , Continental und Porsche AG fielen ebenfalls zurück.
Mit Blick auf Volkswagen verwies ein Börsianer auf einen Bericht der "Bild", dem zufolge die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden wollen. Volkswagen wolle damit Kosten sparen, so die Zeitung. Der Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien".
Mit Abstand größter Verlierer im Dax waren Heidelberg Materials mit minus 5,3 Prozent. Hierzu war aus dem Handel zu hören, der Baustoffhersteller habe sich in Gesprächen mit Analysten zurückhaltend geäußert im Vorfeld anstehender Quartalszahlen.
Daneben rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro schnellten um mehr als 90 Prozent auf gut 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.
An den anderen europäischen Börsen hielten sich die Ausschläge ebenfalls in engen Grenzen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Plus bei 6.229 Punkte./bek/stk
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 58,20 auf Tradegate (29. Juni 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +120,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..
Nagarro zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -9,15 %/+18,50 % bedeutet.
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Den Sinn von Prop-Konten hast du meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden.
Vor allem: Zeig doch gerne mal Screenshots von deinen bestandenen Prop-Challenges. Da wäre ich wirklich gespannt. Denn genau das Problem ist ja: Deine Nachkauf-Strategie, wie du sie hier immer wieder propagierst, würde bei vielen Prop-Anbietern so schlicht nicht funktionieren.
Und wenn du tatsächlich mal bestanden hättest und es danach einfach „hinter dir gelassen“ hast, wäre das ehrlich gesagt eine ziemlich fragwürdige Entscheidung. Für mich wirkt es eher so, als würdest du Prop-Anbieter gar nicht wirklich kennen, aber trotzdem wieder so tun, als hättest du dazu den vollen Durchblick.
Ich habe dich nicht persönlich beleidigt. Ich sage nur: Du redest oft bei Themen mit sehr viel Meinung mit, aber aus meiner Sicht mit zu wenig echter Praxiserfahrung. Und dein angekratztes Ego scheint es dir schwer zu machen, auch mal einzugestehen, dass du bei einem Thema vielleicht nicht so tief drin bist.
Bei mir warst du ehrlich gesagt schon durch, als du öffentlich sinngemäß empfohlen hast, kein Risikomanagement zu betreiben. Hier lesen auch Anfänger mit — und sowas rauszuhauen, ist schon harter Tobak. Es geht beim Trading eben nicht nur um eine schöne Erfolgsquote (eine Sache, bei der es keine zwei Meinungen gibt), sondern darum, wie viel Risiko man für diese Trefferquote eingeht und ob das System langfristig überlebt.
Also: Viel Erfolg morgen wieder mit Bollinger, dreimal Nachkaufen und Hoffnung als Risikokonzept. Wird bestimmt spannend. :) und schicke paar schöne bollinger Screenshots bitte wieder mit.
In der Tat immer wieder beeindruckend, mit welcher Penetranz unser Hütchenspieler seine täglichen Märchen unters Volk bringt. 🥳 🤡 🥸