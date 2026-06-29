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    China raus, KI rein

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    Cathie Wood Investments: So schichtet die Star-Investorin in KI-Infrastruktur um

    Cathie Woods ARK Invest rotierte ihre Investments in der Woche vom 22. bis 26. Juni weiterhin in Richtung KI-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte, Fintech und das Gesundheitswesen der nächsten Generation.

    Für Sie zusammengefasst
    China raus, KI rein - Cathie Wood Investments: So schichtet die Star-Investorin in KI-Infrastruktur um
    Foto: ARK Invest

    Und: Sie reduzierte zugleich ihre Positionen in Streaming, chinesischer Technologie und ausgewählten Genomaktien.

    ARK blieb bei der KI-Infrastruktur optimistisch, kaufte 257.000 Aktien von Cerebras Systems im Wert von etwa 48 Millionen US-Dollar, mehr als 76.000 Aktien von CoreWeave im Wert von fast 14 Millionen US-Dollar und fügte jeweils etwa 8 Millionen US-Dollar an Exposure gegenüber Tesla und Alphabet hinzu. ARK kaufte außerdem 93.000 Aktien von X-Energy und erhöhte damit seine Position um 1,8 Millionen US-Dollar.

    Der Vermögensverwalter stockte zudem sein Engagement bei SpaceX auf und erwarb über mehrere Fonds hinweg insgesamt 256.000 Aktien, wodurch sich die Position um rund 39 Millionen US-Dollar erhöhte.

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    ARK erweiterte zudem seine Software- und KI-Bestände, indem es 17 Millionen US-Dollar Palantir Technologies kaufte. Außerdem wurden für 41 Millionen US-Dollar Amazon-Aktien gekauft.

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    Im Bereich digitale Vermögenswerte und Fintech steigerte ARK seine Anteile an der Circle Internet Group um 6,2 Millionen US-Dollar, Coinbase Global  um mehr als 11,1 Millionen US-Dollar und Robinhood Markets um rund 4,6 Millionen.

    Weitere Neuzugänge im Gesundheitswesen waren Generate Biomedicines, Tempus AI, Alamar Biosciences und Eli Lilly.

    Auf der Verkaufsseite: ARK minimierte seine Verlust bei Roku und veräußerte 731.000 Aktien über seine ETFs und  verringerte das Engagement auf 99 Millionen US-Dollar.

    Zudem reduzierte ARK sein China-Engagement drastisch, verkaufte mehr als 746.000 Aktien der Alibaba Group.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    China raus, KI rein Cathie Wood Investments: So schichtet die Star-Investorin in KI-Infrastruktur um Cathie Woods ARK Invest rotierte ihre Investments in der Woche vom 22. bis 26. Juni weiterhin in Richtung KI-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte, Fintech und das Gesundheitswesen der nächsten Generation.
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