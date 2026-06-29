China raus, KI rein
Cathie Wood Investments: So schichtet die Star-Investorin in KI-Infrastruktur um
Cathie Woods ARK Invest rotierte ihre Investments in der Woche vom 22. bis 26. Juni weiterhin in Richtung KI-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte, Fintech und das Gesundheitswesen der nächsten Generation.
- ARK kaufte Cerebras CoreWeave und Techaktien
- Ausbau bei digitalen Vermögenswerten und Fintech
- Reduktion bei China-Engagement und Streamingaktien
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Und: Sie reduzierte zugleich ihre Positionen in Streaming, chinesischer Technologie und ausgewählten Genomaktien.
ARK blieb bei der KI-Infrastruktur optimistisch, kaufte 257.000 Aktien von Cerebras Systems im Wert von etwa 48 Millionen US-Dollar, mehr als 76.000 Aktien von CoreWeave im Wert von fast 14 Millionen US-Dollar und fügte jeweils etwa 8 Millionen US-Dollar an Exposure gegenüber Tesla und Alphabet hinzu. ARK kaufte außerdem 93.000 Aktien von X-Energy und erhöhte damit seine Position um 1,8 Millionen US-Dollar.
Der Vermögensverwalter stockte zudem sein Engagement bei SpaceX auf und erwarb über mehrere Fonds hinweg insgesamt 256.000 Aktien, wodurch sich die Position um rund 39 Millionen US-Dollar erhöhte.
ARK erweiterte zudem seine Software- und KI-Bestände, indem es 17 Millionen US-Dollar Palantir Technologies kaufte. Außerdem wurden für 41 Millionen US-Dollar Amazon-Aktien gekauft.
Im Bereich digitale Vermögenswerte und Fintech steigerte ARK seine Anteile an der Circle Internet Group um 6,2 Millionen US-Dollar, Coinbase Global um mehr als 11,1 Millionen US-Dollar und Robinhood Markets um rund 4,6 Millionen.
Weitere Neuzugänge im Gesundheitswesen waren Generate Biomedicines, Tempus AI, Alamar Biosciences und Eli Lilly.
Auf der Verkaufsseite: ARK minimierte seine Verlust bei Roku und veräußerte 731.000 Aktien über seine ETFs und verringerte das Engagement auf 99 Millionen US-Dollar.
Zudem reduzierte ARK sein China-Engagement drastisch, verkaufte mehr als 746.000 Aktien der Alibaba Group.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion