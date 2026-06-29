Momentus Technologies gewinnt den Best AI Award bei den Event Technology Awards AI Edition 2026 und wird für seine neue KI-Plattform für Veranstaltungs- und Venue-Management ausgezeichnet.

AUSTIN, Texas, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Momentus Technologies , führender Anbieter von Software für Veranstaltungs- und Venue-Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Event Technology Awards AI Edition 2026 mit dem Preis „Best AI for Venue, Logistics & Resource Optimisation" ausgezeichnet wurde. Gewürdigt wurde die neue KI-Plattform von Momentus – bestehend aus Momentus AI for Sales, AI for Events und AI for Finance. Sie unterstützt Veranstaltungszentren und Veranstalter mit intelligenter Automatisierung, die sich direkt in ihre tägliche Arbeit einfügt.

Die Auszeichnung erfolgt zeitgleich mit dem Launch von Momentus AI for Sales sowie der Ankündigung von AI for Events und AI for Finance – einer Plattform, die als zentrales Intelligenz- und Handlungssystem für die globale Veranstaltungsbranche entwickelt wurde.

Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch der KI-Roadmap von Momentus und die Dringlichkeit der Herausforderungen, auf die sie Antworten gibt. Neue Marktforschungsergebnisse von Momentus aus dem Jahr 2026 zeigen, dass 65 % der Venue-Betreiber KI für äußerst wichtig halten. Gleichzeitig pilotieren oder skalieren bislang nur 7 % entsprechende Lösungen. Genau hier setzt Momentus an: Die KI basiert auf mehr als 20 Jahren branchenspezifischer Veranstaltungs- und Venue-Expertise und ist nahtlos in die Arbeitsabläufe integriert, mit denen Betreiber bereits heute täglich arbeiten. Mit mehr als 4.000 Venue-Kunden weltweit, 1,5 Millionen jährlich verwalteten Veranstaltungen und rund 19 Milliarden US-Dollar verarbeitetem Bruttowarenwert in 57 Ländern verfügt Momentus AI über eine Daten- und Erfahrungsbasis, die die Plattform deutlich von den generischen KI-Lösungen unterscheidet, welche den Markt bislang geprägt haben.

Momentus AI unterstützt drei zentrale Bereiche des Venue-Betriebs:

Momentus AI for Sales (bereits verfügbar) unterstützt Vertriebsteams dabei, Leads zu qualifizieren, Buchungskonflikte anhand ihres Umsatzpotenzials zu priorisieren und vollständige Angebote zu erstellen – direkt innerhalb von Momentus.

Momentus AI for Events (demnächst verfügbar) koordiniert Planung, Catering, Veranstaltungstechnik und Personaleinsatz intelligent. Die Lösung erkennt potenzielle Probleme frühzeitig, bevor sie den Veranstaltungsbetrieb beeinträchtigen.

Momentus AI for Finance (demnächst verfügbar) automatisiert Umsatzprognosen, unterstützt die Margenoptimierung nach Veranstaltungsart und Saison und weist frühzeitig auf Budgetabweichungen hin.