20.000-mal schneller? Googles neue KI-Wette für Pharma und Chips

AQCat ist ein SandboxAQ-Produkt, das über Google Cloud angeboten wird und dazu dient, potenzielle Katalysatoren und Materialien für Anwendungen wie die Halbleiterfertigung zu identifizieren, während sich das AQPotency-Modell auf die Wirkstoffforschung konzentrieren wird, fügte Bloomberg hinzu.

Alphabets Tochter Google wird SandboxAQs spezialisierte Modelle künstlicher Intelligenz für den Einsatz in der wissenschaftlichen Forschung anbieten, um Aktivitäten wie die Wirkstoffforschung und die Halbleiterherstellung zu unterstützen, berichtete Bloomberg am Montag. Die KI-Modelle werden über Google Cloud angeboten, sodass Benutzer Googles Gemini KI-Tool mit den KI-Systemen von SandboxAQ kombinieren können, die auf wissenschaftlichen Gleichungen und Labordaten basieren, berichtete das Nachrichtenportal.

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Google Cloud verkauft damit nicht einfach ein weiteres KI-Tool, sondern holt sich spezialisierte Forschungs-KI für Chemie, Pharma, Materialien und Halbleiter auf die Plattform. Das ist für Alphabet strategisch interessant, weil Google Cloud damit stärker in hochmargige Industriekunden vordringt. SandboxAQ ist kein klassisches KI-Start-up, sondern ein ehemaliges Alphabet-Projekt, das 2022 ausgegründet wurde. Das Unternehmen arbeitet an sogenannten Large Quantitative Models, also Modellen für Zahlen, Gleichungen, Simulationen und naturwissenschaftliche Datensätze. Sie sollen dort helfen, wo normale Sprachmodelle schwächer sind: bei Molekülen, Materialien, Katalysatoren, Sensorik, Finanzmodellen oder komplexen physikalischen Zusammenhängen. Reuters berichtete bereits 2025, dass SandboxAQ seine Modelle über Google Cloud verfügbar machen will. Damals wurde das Unternehmen nach einer Finanzierungsrunde mit rund 5,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der wichtige Unterschied zu Gemini: Gemini versteht Sprache, SandboxAQ rechnet Wissenschaft. Nutzer sollen also etwa eine Forschungsfrage in natürlicher Sprache stellen und dann die spezialisierten SandboxAQ-Modelle auf chemische oder physikalische Probleme anwenden. Google Cloud liefert dafür die Infrastruktur, den Vertriebskanal und die Einbindung in bestehende Unternehmenssysteme. Besonders spannend ist AQCat. Das Modell zielt auf die Suche nach neuen Katalysatoren und Materialien. SandboxAQ beschreibt AQCat als Plattform, die Quantenchemie, maschinelles Lernen und Mehrskalenphysik kombiniert, um neue Katalysator-Materialien schneller zu entdecken und zu optimieren. Jüngere SandboxAQ-Angaben sprechen davon, dass AQCat Kandidaten für heterogene Katalysatoren mit annähernder DFT-Genauigkeit, aber bis zu 20.000-mal schneller prüfen kann als klassische DFT-Rechnungen. Das ist relevant für Halbleiter, weil Katalysatoren und neue Materialien in vielen industriellen Prozessen eine Rolle spielen: Beschichtungen, Ätzprozesse, Reinigung, Spezialchemikalien, Batteriematerialien oder Fertigungsprozesse. Für Google Cloud wäre das ein Hebel, um nicht nur KI-Chatbots, sondern echte Forschungs- und Produktionsprozesse in die Cloud zu ziehen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 304,8EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

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