🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComcast (A) AktievorwärtsNachrichten zu Comcast (A)

    Besonders beachtet!

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Comcast (A) Aktie auf Höhenflug - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die Comcast (A) Aktie, bisher, um +21,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Comcast (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Comcast (A) Aktie auf Höhenflug - 29.06.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Comcast ist ein US-Medien- und Telekomkonzern (Kabel-TV, Breitband, Mobilfunk, Streaming, NBCUniversal). Hauptumsatz aus Internetzugängen, Pay-TV, Content-Produktion und -Lizenzierung, Freizeitparks. Starke Marktstellung im US-Kabel- und Breitbandmarkt. Wichtige Konkurrenten: AT&T, Verizon, Charter, Disney, Netflix. USP: vertikal integrierter Mix aus Netzinfrastruktur, Content und Distribution.

    Comcast (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Mit einer Performance von +21,98 % konnte die Comcast (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    27.455,14€
    Basispreis
    17,51
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.093,90€
    Basispreis
    15,00
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Comcast (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,42 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Comcast (A) Aktie damit um +28,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,83 % verloren.

    Während Comcast (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %. Damit gehört Comcast (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Comcast (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,78 %
    1 Monat +17,90 %
    3 Monate -17,42 %
    1 Jahr -32,46 %
    Stand: 29.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Comcast (A) Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,62 Mrd.EUR € wert.

    Comcast spaltet sein Imperium in zwei Teiile: Die Börse feiert!


    Der Umbruch im US-Mediengeschäft geht weiter. Comcast zerlegt sich in zwei Teile: NBCUniversal mit Peacock und Sky wird eigenständig börsennotiert. Die Aktie schoss vorbörslich um 20 Prozent nach oben.

     Comcast Announces Plans to Separate Media and Technology Businesses Into Two Leading Public Companies


    Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) today announced its intention to separate into two independent publicly traded companies through a tax-free spin-off of NBCUniversal and Sky. Upon completion of the transaction, Comcast shareholders will own …

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 27 / 2026


    Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 27 2026

    So schlagen sich die Wettbewerber von Comcast (A)

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. Netflix notiert im Plus, mit +0,65 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,47 %. Walt Disney legt um +0,31 % zu Charter Communications Registered (A) notiert im Plus, mit +24,57 %.

    Comcast (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Comcast (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comcast (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Comcast (A)

    +21,40 %
    +29,19 %
    +20,98 %
    -15,56 %
    -31,69 %
    -45,79 %
    -56,41 %
    -27,78 %
    +668,21 %
    ISIN:US20030N1019WKN:157484
    Comcast (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Comcast (A) Aktie auf Höhenflug - 29.06.2026 Am 29.06.2026 ist die Comcast (A) Aktie, bisher, um +21,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Comcast (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     