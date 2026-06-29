Comcast (A) Aktie auf Höhenflug - 29.06.2026

Mit einer Performance von +21,98 % konnte die Comcast (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Comcast ist ein US-Medien- und Telekomkonzern (Kabel-TV, Breitband, Mobilfunk, Streaming, NBCUniversal). Hauptumsatz aus Internetzugängen, Pay-TV, Content-Produktion und -Lizenzierung, Freizeitparks. Starke Marktstellung im US-Kabel- und Breitbandmarkt. Wichtige Konkurrenten: AT&T, Verizon, Charter, Disney, Netflix. USP: vertikal integrierter Mix aus Netzinfrastruktur, Content und Distribution.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Comcast (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,42 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Comcast (A) Aktie damit um +28,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,83 % verloren.

Während Comcast (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,95 %. Damit gehört Comcast (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Comcast (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +28,78 % 1 Monat +17,90 % 3 Monate -17,42 % 1 Jahr -32,46 %

Informationen zur Comcast (A) Aktie

Stand: 29.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,62 Mrd.EUR € wert.

Der Umbruch im US-Mediengeschäft geht weiter. Comcast zerlegt sich in zwei Teile: NBCUniversal mit Peacock und Sky wird eigenständig börsennotiert. Die Aktie schoss vorbörslich um 20 Prozent nach oben.

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) today announced its intention to separate into two independent publicly traded companies through a tax-free spin-off of NBCUniversal and Sky. Upon completion of the transaction, Comcast shareholders will own …

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 27 2026

So schlagen sich die Wettbewerber von Comcast (A)

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,16 %. Netflix notiert im Plus, mit +0,65 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,47 %. Walt Disney legt um +0,31 % zu Charter Communications Registered (A) notiert im Plus, mit +24,57 %.

Comcast (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Comcast (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comcast (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.