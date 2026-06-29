Enis Gas-Coup: Wird Argentinien jetzt zum LNG-Giganten?

Eni Spa gab am Montag bekannt, dass es eine Vereinbarung über eine 32-prozentige Beteiligung an den drei Upstream-Blöcken Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva und Las Tacanas unterzeichnet hat, die Teil des unkonventionellen Beckens Vaca Muerta in Argentinien sind. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, werden die Anteile an den drei vorgelagerten Blöcken von YPF mit 36 ​​Prozent, von Eni mit 32 Prozent und von XRG mit 32 Prozent gehalten. Die drei Blöcke, so das Unternehmen in einer Erklärung, werden Teil des integrierten argentinischen LNG-Projekts sein, einem Upstream-Midstream-Projekt zur Monetarisierung der Gasvorkommen von Vaca Muerta und zur Stärkung der Position Argentiniens als langfristiger globaler LNG-Lieferant.

Die Ressourcen dieser Anlagen werden zur Versorgung einer LNG-Kapazität von 12 Millionen Tonnen pro Jahr beitragen, die über zwei schwimmende Einheiten mit einer Kapazität von jeweils 6 Millionen Tonnen pro Jahr bereitgestellt wird. Dies ist ein weiterer Baustein für Argentiniens großen LNG-Exportplan rund um Vaca Muerta. Der wichtigste Hintergrund: Eni, YPF und XRG, der internationale Investmentarm von ADNOC, hatten bereits im Februar ein verbindliches Joint Development Agreement für Argentina LNG unterzeichnet. Ziel ist ein integriertes Projekt aus Gasförderung, Aufbereitung, Transport und LNG-Export. Die geplante Startphase umfasst 12 Millionen Tonnen LNG pro Jahr, verteilt auf zwei schwimmende LNG-Anlagen mit je 6 Millionen Tonnen Kapazität.

Die jetzt gemeldete Beteiligung an den drei Blöcken passt genau dazu. Es geht darum, die Gasversorgung für die LNG-Anlagen abzusichern. YPF hatte sich zuvor über einen Asset-Swap mit Pluspetrol die Kontrolle über Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva und Las Tacanas gesichert. Diese Flächen gelten als strategisch, weil sie direkt mit der künftigen LNG-Lieferkette verbunden sind. Für Eni ist der Einstieg strategisch logisch. Der italienische Konzern bringt Erfahrung mit schwimmenden LNG-Projekten ein, unter anderem aus Kongo und Mosambik. Genau deshalb wurde Eni laut eigener Mitteilung als strategischer Partner für Argentina LNG ausgewählt.

Der nächste große Meilenstein ist die finale Investitionsentscheidung. Laut der Eni-Mitteilung vom Februar sollen die Partner jetzt Front-End Engineering Design, technische Strukturierung, kommerzielle Arbeit und Finanzierung vorantreiben. YPF-Chef Horacio Marín hatte dabei das Ziel genannt, die finale Investitionsentscheidung in der zweiten Hälfte 2026 zu erreichen. Auch politisch wird das Projekt vorbereitet. YPF und die Provinz Neuquén haben Anfang Juni 2026 ein Rahmenabkommen für die regulatorischen und steuerlichen Bedingungen unterzeichnet. YPF sagt darin Infrastrukturinvestitionen von rund 175 Millionen US-Dollar zu. Das Inkrafttreten hängt aber noch von der Zustimmung der Provinzgesetzgebung und der finalen Investitionsentscheidung ab.

Die Dimension ist groß: Argentina LNG soll Vaca Muerta in einen Exportmotor verwandeln. YPF beschreibt das Projekt als vollständig integrierte Entwicklung von der Förderung bis zur LNG-Produktion. Die offiziellen Projektunterlagen sprechen von schwimmenden LNG-Anlagen, exklusiven Produktionsblöcken und einer eigenen Pipeline. Warum Vaca Muerta so wichtig ist: Die Formation ist eines der größten Schieferöl- und Schiefergasvorkommen der Welt. Nach Daten der US-Energiebehörde EIA lieferte Vaca Muerta im September 2024 bereits 74 Prozent der argentinischen Erdgasproduktion.

Die Aktie von Eni ist am Montag (16:00 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,69 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 20,50 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 20,48EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

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