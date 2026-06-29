Meta Wolf AG: Hauptversammlung 2026 – Wandlung zu CERAM TECH abgeschlossen
Meta Wolf präsentiert in Weimar den erfolgreichen Wandel zum globalen CERAM TECH-Pionier – mit ambitionierter Unicorn Vision 2030 und klaren Wachstums- und Innovationszielen.
- Der Vorstand wird auf der Hauptversammlung am 30.06.2026 in Weimar über das Geschäftsjahr 2025 berichten, in dem die erstmalige ganzjährige Einbeziehung der Deutsche Steinzeug Solar Ceramics Gruppe in den Konzernabschluss erreicht wurde.
- Im Juni 2026 wurde die Wandlung von Meta Wolf von einem traditionellen Handelsunternehmen zu einem weltweit operierenden CERAM TECH-Technologieunternehmen erfolgreich abgeschlossen.
- Unicorn Vision 2030: Rohertrag von 200 Mio. €, EBITDA ≥ 40 Mio. €, EBITDA-Marge 10–20% und 1.000 Mitarbeiter bis 2030.
- Kernmarkt Nord- und Zentraleuropa (~4 Mrd. €); globaler Fliesenmarkt wächst voraussichtlich ca. 7,1% p.a. (2025–2033; Quelle: Research Nester); Meta Wolf sieht Führungsposition durch niedrige Logistikkosten, schnelle Lieferzeiten und geringe CO2-Emissionen.
- Sieben Produktionsstandorte, 1 Mio. m2 Produktionsfläche; jährliche Kapazität ca. 30 Mio. m2 Fliesen im Wert von ca. 500 Mio. €, Barrieren für neue Wettbewerber: Aufbau eines ähnlichen Setups würde über 1 Mrd. € kosten.
- Kurzfristige Maßnahmen: Vertriebsausbau in Projektgeschäft/Architekten, Großhandel, DIY/Baumärkte und Key Accounts; Effizienzsteigerungen; Transformation zu Industry 5.0 mit Solarenergie via Hybridfabriken, KI, Automatisierung, Dark Factories und Keramik-Metaverse; Investitionsvolumen ca. 100 Mio. €; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten inkl. Kapitalmarktoptionen.
Der Kurs von Meta Wolf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,09 % im
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