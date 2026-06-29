Equinox Gold schließt langfristige Landnutzungsvereinbarungen mit allen drei Gemeinden im Umfeld der Mine Los Filos ab; Planungs- und technische Arbeiten zur Unterstützung der Wiederinbetriebnahme der Mine und der Ausweitung der Jahresproduktion sind im Gange

25. Juni 25, 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-co ... – freut sich bekannt zu geben, dass es 20-jährige Landnutzungsvereinbarungen mit allen drei Gemeinden unterzeichnet hat, in deren Gebiet sich die Los-Filos-Mine in Guerrero, Mexiko („Los Filos“), befindet. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarungen hat das Unternehmen Maßnahmen eingeleitet, um die schrittweise Wiederaufnahme des Haufenlaugungsbetriebs zu unterstützen, und treibt technische Studien voran, um potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten zu bewerten.

Darren Hall, Chief Executive Officer von Equinox Gold, erklärte: „Wir schätzen den konstruktiven Dialog mit den Gemeinden Carrizalillo, Mezcala und Xochipala, in deren Gebiet sich unsere Los-Filos-Mine mit einem Potenzial von mehreren Millionen Unzen befindet. Diese neuen 20-Jahres-Vereinbarungen spiegeln unser gemeinsames Bekenntnis zu verantwortungsvollem Betrieb und nachhaltigen Vorteilen auf lange Sicht wider und bilden eine wichtige Grundlage für die Stärkung unserer langfristigen Beziehungen zu den Gemeinden sowie für die Schaffung eines Umfelds, das zukünftige Investitionen und langfristige Wertschöpfung fördert.“

„Mit den nun abgeschlossenen Landnutzungsvereinbarungen werden wir mit der Planung für die Wiederaufnahme des Haufenlaugungsbetriebs beginnen und gleichzeitig unsere Explorationsprogramme sowie technische und ingenieurtechnische Studien fortsetzen, um längerfristige Erschließungsoptionen zu bewerten, darunter den Bau einer Carbon-in-Leach-Aufbereitungsanlage („CIL“).

„Los Filos ist eine Lagerstätte von Weltklasse, die gemäß der Mineralreserven- und -ressourcenschätzung vom 30. Juni 2022 5,4 Millionen Unzen an Mineralreserven, 7,9 Millionen Unzen an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen (ohne Reserven), 3,2 Millionen Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen sowie ein erhebliches Explorationspotenzial umfasst. Wir sind der Ansicht, dass ein bedeutendes Potenzial besteht, die Ressourcenbasis zu erweitern und die Jahresproduktion im Laufe der Zeit zu steigern. Unsere technischen Arbeiten werden eine Bewertung der Möglichkeiten zur Optimierung und zum Ausbau des Betriebs umfassen, einschließlich der Prüfung von Steigerungen des geplanten Durchsatzes der CIL-Aufbereitungsanlage im Vergleich zu früheren Studien sowie der Aktualisierung der Projektwirtschaftlichkeit und der Erschließungspläne. Der technische Bericht von 2022 wurde unter der Annahme eines Goldpreises von 1.450 US-Dollar pro Unze für die Mineralreserven erstellt, und wir sind der Ansicht, dass sich Möglichkeiten zur Verbesserung der Projektwirtschaftlichkeit durch aktualisierte Metallpreise sowie optimierte Betriebsannahmen und technische Parameter ergeben könnten (siehe Pressemitteilung vom 19. Oktober 2022). Wir beabsichtigen, diese Arbeiten im Rahmen eines schrittweisen, risikomindernden Ansatzes voranzutreiben, der technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche und stakeholderbezogene Aspekte berücksichtigt, und dabei die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Region fortzusetzen.“

Zusätzlich zu den neuen Vereinbarungen über den Zugang zu Oberflächengrundstücken einigten sich die Parteien auf eine allgemeine Richtlinie zu Arbeitskräften und Zulieferdienstleistungen. Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten, verantwortungsvollen und transparenten Ansatz bei Vereinbarungen in Bezug auf Arbeitskräfte, Auftragnehmer und die Gemeinde als Teil seines umfassenden Engagements für einen verantwortungsvollen Betrieb und die Einbindung von Interessengruppen. Zu den Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Aktivitäten gehören Umweltsanierungsmaßnahmen, Genehmigungsverfahren, die Wiedereinstellung und Umschulung von Mitarbeitern sowie Verhandlungen über Lieferantenverträge. Das Unternehmen verpflichtet sich, bei all seinen Betrieben die bewährten Praktiken der Branche einzuhalten, die sich an weltweit anerkannten Standards und Rahmenwerken orientieren. Equinox Gold ist Mitglied der Mining Association of Canada („MAC“) und ist bestrebt, die „Towards Sustainable Mining“ („TSM“)-Protokolle der MAC in allen seinen Bergbaubetrieben gewissenhaft umzusetzen. Das Unternehmen wird die TSM-Protokolle in Los Filos weiterhin anwenden und freut sich darauf, künftig über seine Leistungen zu berichten.

Das Unternehmen wird im Zuge des Fortschritts der technischen Arbeiten aktuelle Informationen zu den Wiederinbetriebnahmemaßnahmen und den Entwicklungsplänen bereitstellen. Equinox Gold hat die Produktion aus Los Filos nicht in seine Produktionsprognose für 2026 von 700.000 bis 800.000 Unzen Gold einbezogen.

Über Equinox Gold

Equinox Gold (TSX: EQX, NYSE-A: EQX) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist und über eine solide Grundlage aus hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika sowie eine Pipeline von Erschließungs- und Erweiterungsprojekten verfügt. Das Unternehmen wurde vom renommierten Bergbauunternehmer Ross Beaty gegründet, der auch den Vorsitz innehat, und wird von einem erfahrenen Führungsteam mit umfassender Expertise geleitet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf disziplinierter Umsetzung, operativer Exzellenz und langfristiger Wertschöpfung. Equinox Gold bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs. Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich an ir@equinoxgold.com.

Kontakt bei Equinox Gold

Ryan King

EVP Capital Markets

T: 778.998.3700

E: ryan.king@equinoxgold.com E: ir@equinoxgold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person und technische Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Matthew MacPhail, P.Eng., Senior Vice President für Geschäftsplanung und technische Dienstleistungen bei Equinox Gold und einer „qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Erklärung zu den Mineralreserven von Los Filos (30. Juni 2022)

Klassifizierung Abbauverfahren Tonnen (kt) Goldgehalt (g/t) Goldgehalt (koz) Silbergehalt (g/t) Enthaltenes Silber (koz) Nachgewiesen Tagebau 35.154 0,74 837 5,0 5.677 Unterirdisch 299 4,15 40 13,7 132 Gesamt 35.453 0,77 877 5,1 5.809 Wahrscheinlich Tagebau 145.476 0,62 2.921 6,3 29.303 Unterirdisch 12.297 3,94 1.556 18,9 7.458 Gesamt 157.773 0,88 4.477 7,2 36.761 Nachgewiesene und wahrscheinliche Tagebau Untertage 180.629 12.597 0,65 3,94 3.758 1.596 6,0 18,7 34.980 7.590 Gesamt 193.226 0,86 5.354 6,9 42.570

Anmerkungen: Die Mineralreserven wurden gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) geschätzt, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Die Schätzung der Mineralreserven für den Tagebau wurde unter der Aufsicht und Überprüfung von Herrn Eugene Tucker, P.Eng., erstellt, und die Schätzung der Mineralreserven für den Untertagebau wurde unter der Aufsicht und Überprüfung von Herrn Paul Salmenmaki, P.Eng., erstellt. Herr Tucker und Herr Salmenmaki sind „qualifizierte Personen“ im Sinne von NI 43-101. Die Mineralreserven werden unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.450 $ pro Feinunze und eines langfristigen Silberpreises von 18 $ pro Feinunze für alle Abbaugebiete geschätzt. Die Mineralreserven werden in gelieferten Tonnen und Gehalt vor der Aufbereitung angegeben. Die Mineralreserven werden durch die Tagebauoptimierung definiert und basieren auf variablen Break-even-Grenzwerten, die sich aus dem Verwendungszweck des Erzes und den metallurgischen Ausbeuten ergeben. Die Metallausbeuten sind variabel und hängen von den Metallgehalten im Erzkörper ab, wie im technischen Bericht dargelegt. Die Verwässerung im Tagebau wird mit 5 % bei einem Gehalt von null für Au und Ag für den Tagebau Bermejal und den Tagebau Guadalupe sowie mit 7 % bei einem Gehalt von null für Au und Ag für den Tagebau Los Filos angesetzt. Die Ausbeute im Tagebau beträgt 95 % für die Tagebaustätten Bermejal und Guadalupe sowie 93 % für die Tagebaustätte Los Filos. Die Ausbeute im Haufenlaugungsverfahren variiert je nach Gesteinsart. Den für diesen Abschnitt des technischen Berichts verantwortlichen qualifizierten Personen sind keine bergbaulichen, metallurgischen, infrastrukturellen, genehmigungsrechtlichen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Schätzungen der Mineralreserven wesentlich beeinflussen könnten. Der Stichtag für die Mineralreserven ist der 30. Juni 2022. Die Mengen- und Gehaltsangaben erfolgen in metrischen Einheiten. Die enthaltenen Gold- und Silbermengen werden in Feinunzen angegeben. Die Untertage-Mineralreserven werden auf der Grundlage eines variablen Cutoff-Werts für den Nettoverarbeitungsertrag zwischen 65,8 und 96,6 $/t ausgewiesen. Für die Untertage-Verdünnung wird ein Durchschnittswert von 10 % bei einem Gehalt von null für Gold und Silber angesetzt. Die Ausbeute im Untertagebau liegt z -97 %. Aufgrund von Rundungen können die Zahlen in der Summe abweichen. Weitere Einzelheiten zur Schätzung der Mineralreserven, zur Klassifizierung, zu den Berichtsparametern, den wesentlichen Annahmen und den damit verbundenen Risiken für Los Filos sind in der Machbarkeitsstudie enthalten. Darüber hinaus können die Mineralreserven und Mineralressourcen durch rechtliche, politische, ökologische und andere Risiken erheblich beeinflusst werden, einschließlich der Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 24. März 2022 für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind. Siehe Warnhinweise.

Angabe zu den Mineralressourcen von Los Filos (30. Juni 2022) (ohne Mineralreserven)

Gebiet Klassifizierung Tonnen (kt) Goldgehalt (g/t) Goldgehalt (koz) Silbergehalt (g/t) Enthaltenes Silber (koz) Tagebau Bermejal / Guadalupe Gemessen Angedeutet 9.898 184.152 0,76 0,59 243 3.492 6,4 7,6 2.034 45.186 Gemessen und angezeigt 194.050 0,60 3.734 7,6 47.220 Abgeleitet 44.292 0,55 777 9,8 13.932 Bermejal-Untertagebau (unterhalb der Grubenhülle bei 1.500 $) Gemessen Angedeutet - 998 - 3,97 - 127 - 16,3 - 522 Gemessen und angezeigt 998 3,97 127 16,3 522 Geschätzt 1.501 4,98 241 22,7 1.093

- 2 -

Tagebau Los Filos Gemessen 35.327 1,09 1.238 6,4 7.315 Angegeben 90.544 0,79 2.290 6,5 18.857 Gemessen und angezeigt 125.870 0,87 3.528 6,5 26.172 Abgeleitet 87.552 0,68 1.914 7,7 21.657 Los Filos Untertage Gemessen 2.081 4,13 276 22,8 1.527 Angegeben 2.326 3,09 231 25,7 1.920 Gemessen und angezeigt 4.407 3,58 507 24,3 3.446 Abgeleitet 2.590 3,67 306 27,5 2.287 Gesamt Gemessen 47.306 1,15 1.757 7,2 10.876 Angegeben 278.020 0,69 6.140 7,4 66.485 Gemessen und angezeigt 325.326 0,75 7.897 7,4 77.360 Abgeleitet 135.935 0,74 3.237 8,9 38.969

Anmerkungen: Mineralressourcen sind nicht in den Mineralreserven enthalten und wurden gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) geschätzt, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Die Mineralressourcenschätzung wurde unter der Aufsicht und Überprüfung von Herrn Ali Shahkar, P.Eng., einer „qualifizierten Person“ im Sinne von NI 43-101, erstellt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Mineralressourcen werden bei einem Goldpreis von 1.550 $/oz ausgewiesen. Die Mineralressourcen im Tagebau werden innerhalb von Grubenhüllen definiert, wobei je nach geometallurgischem Bereich und je nachdem, ob die Mineralisierung voraussichtlich der Brech- und Laugungsaufbereitung zugeführt wird oder als typisches „Run-of-Mine“-Material für die Aufbereitungsanforderungen gilt, variable Abbau- und Gewinnungsschätzungen zugrunde gelegt werden. Die Mineralressourcen im Tagebau werden bei einem Gold-Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t ausgewiesen. Für die Mineralressourcen im Tagebau werden variable Abbaukosten von 1,27–1,43 $/t und variable Aufbereitungskosten von 3,40–12,81 $/t zugrunde gelegt. Die Ausbeute liegt je nach Aufbereitungsmethode zwischen 50 % und 85 %. Für die Mineralressourcen im Untertagebau werden variable Abbaukosten von 57,21–93,12 $/t und variable Aufbereitungskosten von 9,53–11,64 $/t sowie eine Ausbeute von 90 %–95 % zugrunde gelegt. Die Mineralressourcen im Untertagebau werden bis zu einem Gold-Cutoff-Gehalt von folgenden Werten ausgewiesen: Los Filos South Untertagebau 1,71 g/t Gold; Los Filos North Untertagebau 2,05 g/t Gold; Bermejal Untertage 2,71 g/t Gold. Die Materialmengen sind auf die nächsten 1.000 Tonnen gerundet; die Gehalte sind bei Gold auf zwei Dezimalstellen und bei Silber auf eine Dezimalstelle gerundet. Aufgrund von Rundungen können die Summen von den angegebenen Zahlen abweichen. Weitere Einzelheiten zur Schätzung der Mineralressourcen, zur Klassifizierung, zu den Berichtsparametern, den wesentlichen Annahmen und den damit verbundenen Risiken für Los Filos sind in der Machbarkeitsstudie enthalten. Darüber hinaus können Mineralreserven und Mineralressourcen durch rechtliche, politische, ökologische und andere Risiken erheblich beeinträchtigt werden, einschließlich der Faktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 24. März 2022 für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind. Siehe Warnhinweise.

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und kann zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Informationen zum Finanzausblick enthalten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die tatsächlichen Betriebsergebnisse und die daraus resultierenden Finanzergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Beträgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören: die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wiederaufnahme des Betriebs in Mexiko („Los Filos“), des Explorationspotenzials, der Produktionskapazitäten, des Abschlusses technischer und ingenieurtechnischer Studien, des Wachstumspotenzials, der Expansionsprojekte sowie der künftigen finanziellen oder operativen Leistung von Los Filos, einschließlich der daraus resultierenden Renditen für die Aktionäre; der Zeitplan, der Erhalt und die erwarteten Auswirkungen von Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Betriebs in Los Filos, sofern vorhanden, sowie für Exploration und Expansion; und der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie „glauben“, „werden“, „wachsen“, „planen“, „erwarten“, „schätzen“, „vorantreiben“, „beginnen“, „fortsetzen“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet, einschließlich Variationen wie „könnte“, „sollte“ oder „müsste“ sowie der negativen Konnotation solcher Begriffe. Das Unternehmen hält diese Erwartungen zwar für angemessen, sie stellen jedoch keine Garantien dar, und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, darunter: das Erreichen von Explorations-, Produktions-, Kosten- und Entwicklungszielen; stabile Goldpreise und Inputkosten im Einklang mit den Annahmen, die bei der Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen zugrunde gelegt wurden; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; die Genauigkeit der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen; die erfolgreiche Umsetzung langfristiger Vereinbarungen mit den Gemeinden in Los Filos und das Ausbleiben wesentlicher Störungen während der Laufzeit dieser Vereinbarungen; die Einhaltung von Abbauplänen und Zeitplänen; erwartete Erzgehalte und Ausbeuten; das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder ungeplanten Verzögerungen; produktive Beziehungen zu Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Gemeinden; die Aufrechterhaltung und rechtzeitige Erteilung von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen; die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften; optimierte Betriebsannahmen und technische Parameter sowie eine konstruktive Zusammenarbeit mit Partnern in den Gemeinden. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen bestimmte Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie im Abschnitt „Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft“ ( ) im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Equinox Gold beschrieben sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und können sich ändern. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder Änderungen an solchen Informationen öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder andere Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte das Unternehmen zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Warnhinweis für US-Leser bezüglich Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Angaben zu den Mineralgrundstücken des Unternehmens wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten von wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Mineralprojekten festlegt. NI 43-101 weicht erheblich von den Offenlegungsvorschriften der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) ab, die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsvorschriften der SEC berichten.

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Die Equinox Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 8,53EUR auf Tradegate (29. Juni 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.