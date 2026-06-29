MEXIKO-STADT, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal seit einer Generation haben mexikanische Fans die Gelegenheit, ihre Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf heimischem Boden spielen zu sehen.

Als offizieller Sponsor der Auswechseltafeln der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bescherte Rexona einem besonders engagierten Fan den Auswechselmoment seines Lebens, damit dieser die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im eigenen Land miterleben konnte.

Dennoch werden viele während der Spiele arbeiten müssen. Eine neue Studie der führenden Deodorant- und Antitranspirant-Marke Rexona zeigt, dass 60 % der befragten mexikanischen Fans davon ausgehen, aufgrund privater Verpflichtungen mindestens ein Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu verpassen. Dies verdeutlicht den Spagat, den viele während des größten Fußballturniers dieses Sommers meistern müssen, wenn sie ihre alltäglichen Verpflichtungen mit ihrer Leidenschaft für den Sport unter einen Hut bringen müssen.

Juanito Duran war einer von ihnen. Im Vorfeld des letzten Gruppenspiels Mexikos entdeckte Rexona einen Beitrag auf seinem Instagram-Profil, in dem er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, erneut ein Spiel Mexikos verpasst zu haben.

Als offizieller Sponsor der Auswechseltafeln der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und als Marke, die sich dazu verpflichtet hat, die Fans während dieses Turniers niemals im Stich zu lassen, hat sich Rexona mit der mexikanischen Fußballlegende Oribe „El Cepillo" Peralta zusammengetan, um für den 25-jährigen Duran – einen Koch und lebenslangen Fußballfan – einzuspringen und ihm die Möglichkeit zu geben, die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im eigenen Land mitzuerleben.

Schließlich stammen einige der wichtigsten und unvergesslichsten Momente des Turniers von jenen, die als Einwechselspieler zum Einsatz kommen, und dieses Mal trug diese Einwechslung dazu bei, dass ein Fan einen entscheidenden Moment nicht verpasste. Peralta sprang ein, um Durans Schicht bei „Las Tlayudas" zu übernehmen, sodass dieser seine Arbeit gegen einen Platz im legendären Stadion von Mexiko-Stadt eintauschen und das Spiel live miterleben konnte.

„Da ich Mexiko bei der FIFA-Weltmeisterschaft vertreten habe, weiß ich, welchen Stolz und welchen Druck es mit sich bringt, das Trikot seines Landes auf der internationalen Bühne zu tragen. Was ich bis jetzt noch nicht erlebt hatte, war der Stolz und der Druck, den die Millionen von Menschen empfinden, die hinter den Kulissen daran arbeiten, das Turnier zu ermöglichen", sagte Peralta.