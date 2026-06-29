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    AKTIE IM FOKUS

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    Heidelberg Materials schwach - Analysten senken Umsatzprognosen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Heidelberg Materials rutschten stark ab
    • Papiere fielen 7,6 Prozent auf 170,25 Euro
    • Analysten senkten Umsatzerwartung um 2,5 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Heidelberg Materials schwach - Analysten senken Umsatzprognosen
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials sind am Montag auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Wochen abgerutscht. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf reduzierte Umsatzprognosen mehrerer Analystenhäuser für den Baustoffkonzern im zweiten Quartal.

    Am Nachmittag notierten die Papiere 7,6 Prozent im Minus bei 170,25 Euro. Damit waren sie mit Abstand schwächster Wert im Dax , der nahezu unverändert notierte. Gleichzeitig fielen sie unter die 21- und 50-Tage-Linien, die als Indikatoren für den kurz- bis mittelfristigen Trend angesehen werden. Seit Jahresanfang haben die Aktien 23 Prozent verloren.

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    Bernstein-Analystin Pujarini Ghosh geht davon aus, dass das zweite Quartal von Heidelberg Materials von den Auswirkungen des Iran-Kriegs geschwächt wurde, da die hohen Energiekosten zu einer Kosteninflation entlang der gesamten Wertschöpfungskette geführt hätten. Sie reduzierte ihre Umsatzprognose für das zweite Jahresviertel um 2,5 Prozent.

    Auch der Experte Anthony Codling von der kanadischen Bank RBC schraubte seine Erlösschätzung nach unten. Die Analystin Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan geht davon aus, dass sich die Markterwartungen in Richtung des unteren Endes der Zielspanne des Unternehmens bewegen werden./edh/la/he

    Heidelberg Materials

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,06 % und einem Kurs von 171,1 auf Tradegate (29. Juni 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -9,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 30,56 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +26,42 %/+70,11 % bedeutet.





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