Palantir-Aktie im Aufwind: Diese Nachricht überzeugt Anleger

Im Fokus stehen die Produkte OperatorOS, OwnerOS und die SurfOS-Enterprise-Lösungen. Die Partner wollen deren Entwicklung schneller vorantreiben und die Vermarktung in den jeweiligen Zielmärkten ausbauen.

Palantir und Surf Air Mobility vertiefen ihre Zusammenarbeit. Beide Unternehmen stellen zusätzliche technische und kommerzielle Ressourcen bereit, um die Entwicklung und Markteinführung der Softwareplattform SurfOS zu beschleunigen. Das geht aus einer Pressemitteilung von Palantir hervor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aktien von Palantir legten um 4 Prozent zu, die Papiere von Surf Air Mobility um 22 Prozent (Stand 15:40 Uhr MESZ).

Nach ersten Erfolgen folgt der nächste Schritt

Die erweiterte Kooperation baut auf dem bereits eingeführten BrokerOS auf. Zudem hatten die Unternehmen zuletzt einen Vertrag im Millionenbereich mit dem Privatfluganbieter Wheels Up bekannt gegeben. Wheels Up soll als erster Kunde die Enterprise-Version von BrokerOS nutzen.

SurfOS basiert auf den Palantir-Plattformen Foundry und AIP. Die Software soll Prozesse in der Privatluftfahrt digitalisieren. Die Branche arbeitet nach Angaben der Unternehmen vielfach noch mit manuellen Abläufen sowie voneinander getrennten und veralteten Softwaresystemen. SurfOS richtet sich an Flugzeugbetreiber, Broker, Eigentümer und Hersteller. Die Plattform soll Abläufe effizienter machen und Kosten senken.

Palantir sieht große Marktchance

Ein zentraler Bestandteil der neuen Vereinbarung ist die beschleunigte Einführung neuer Funktionen. Dazu gehört auch der Einsatz von KI-Agenten auf Basis von AIP in den verschiedenen SurfOS-Produkten.

Ted Mabrey, Global Head of Commercial bei Palantir, sieht erhebliches Potenzial: "Die private Luftfahrt und die Luftmobilität sind große, wachsende Märkte, die in der Vergangenheit auf fragmentierte Systeme und manuelle Prozesse angewiesen waren." Mit Foundry und AIP als technischer Grundlage erkenne Palantir die Chance, "das zentrale Betriebssystem für die Zukunft der Luftfahrt und der Luftmobilität" aufzubauen. Die ausgeweitete Partnerschaft unterstreiche das Vertrauen in Surf Air Mobility und die Wachstumsmöglichkeiten des Marktes.

Surf Air will die Einführung beschleunigen

Auch Surf Air Mobility erwartet deutliche Impulse durch die vertiefte Zusammenarbeit. Unternehmensmitgründer Liam Fayed erklärte: "Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Palantir werden wir SurfOS schneller in den Endmärkten einführen und dort weiter ausbauen können."

BrokerOS habe bereits gezeigt, welches Potenzial die gemeinsame Entwicklung habe. Die zusätzliche technische und kommerzielle Unterstützung von Palantir werde helfen, diesen Erfolg auf weitere SurfOS-Produkte zu übertragen.

Surf Air Mobility will mit SurfOS verschiedene Bereiche der Privatluftfahrt miteinander vernetzen. Dazu zählen Charterflüge, der Verkauf privater Flugzeuge sowie Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen. Nach Ansicht des Unternehmens entsteht dadurch ein verknüpftes Ökosystem, in dem Angebot und Nachfrage effizienter zusammengeführt werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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