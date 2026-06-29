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    Polen kauft drei neue U-Boote aus Schweden - TKMS geht leer aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen bestellt drei Saab A26 U-Boote aus Schweden
    • Vertrag 4,5 Mrd Euro; erste Übergabe 2030 geplant
    • Polnische Marine hat nur ein altes U-Boot aus Sowjetzeit
    Polen kauft drei neue U-Boote aus Schweden - TKMS geht leer aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen kauft für seine Marine drei neue U-Boote aus Schweden. Ein entsprechendes Abkommen wurde in Gdingen (Gdynia) im Rahmen der polnisch-schwedischen Regierungskonsultationen unterzeichnet. Vorgesehen ist die Lieferung von U-Booten vom Typ Saab A26 Blekinge. Auch das deutsche Unternehmen TKMS hatte sich um den Auftrag beworben, war aber leer ausgegangen.

    "Schweden ist eines der Länder, mit denen wir im Bereich der Rüstungsindustrie und der Verteidigung am besten zusammenarbeiten", sagte Polens Regierungschef Donald Tusk. Sein schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson sprach in einem Post auf der Plattform X von einem historischen Meilenstein für beide Länder. Der Rüstungsdeal werde dazu beitragen, die polnische Marine zu einer der stärksten in der gesamten Nato zu machen.

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    Nach Angaben Kristerssons hat das Abkommen einen Wert von umgerechnet 4,5 Milliarden Euro. Das erste U-Boot soll der polnischen Marine 2030 übergeben werden, die beiden weiteren in den darauffolgenden Jahren. Der Vertrag umfasst nicht nur den Bau und die Lieferung der Schiffe, sondern auch ein Logistikpaket, die Ausbildung des Personals sowie die Vorbereitung der für die Indienststellung erforderlichen Infrastruktur.

    Polens Marine hat nur ein altes U-Boot sowjetischer Bauart

    Saab zählt zu den größten Rüstungskonzernen Europas. Das Unternehmen stellt unter anderem auch den fortschrittlichen Kampfjet Jas 39 Gripen her. Die U-Boote vom Typ Saab A26 Blekinge haben einen dieselelektrischen Antrieb mit luftunabhängigem Antriebssystem, das es ihnen ermöglicht, mehrere Tage unter Wasser zu bleiben, ohne zum Aufladen der Batterien auftauchen zu müssen.

    Im Rennen um den Zuschlag aus Polen waren außerdem Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Südkorea. Bei dem deutschen Angebot handelte es sich um den Bootstyp U212 CD von TKMS in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben.

    Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./dhe/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 10,33 auf Tradegate (29. Juni 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +0,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -0,78 %/+43,60 % bedeutet.





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