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    Besonders beachtet!

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    CIENA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 29.06.2026

    Am 29.06.2026 ist die CIENA Aktie, bisher, um -8,56 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CIENA Aktie.

    Besonders beachtet! - CIENA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 29.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

    CIENA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.06.2026

    Die CIENA Aktie ist bisher um -8,56 % auf 385,15 gefallen. Das sind -36,05  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CIENA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,06 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um +13,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CIENA eine positive Entwicklung von +108,51 % erlebt.

    Während CIENA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,53 %.

    CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,99 %
    1 Monat -14,15 %
    3 Monate +21,06 %
    1 Jahr +504,36 %
    Stand: 29.06.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur CIENA Aktie

    Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,25 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,44 %. Nokia notiert im Minus, mit -4,26 %.

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    Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CIENA

    -7,05 %
    +12,80 %
    -13,53 %
    +21,38 %
    +497,59 %
    +1.002,88 %
    +757,35 %
    +2.473,30 %
    +1.298,21 %
    ISIN:US1717793095WKN:A0LDA7
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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