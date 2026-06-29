CIENA Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 29.06.2026

Die CIENA Aktie ist bisher um -8,56 % auf 385,15€ gefallen. Das sind -36,05 € weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CIENA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,06 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um +13,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CIENA eine positive Entwicklung von +108,51 % erlebt.

Während CIENA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,53 %.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,99 % 1 Monat -14,15 % 3 Monate +21,06 % 1 Jahr +504,36 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 29.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,25 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,44 %. Nokia notiert im Minus, mit -4,26 %.

CIENA Aktie jetzt kaufen?

Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.