Börsenstart USA - 29.06. - US Tech 100 stark +0,54 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:21) bei 52.153,72 PKT und steigt um +0,52 %.

Top-Werte: Amazon +4,71 %, Cisco Systems +2,06 %, Microsoft +2,00 %, Visa (A) +1,64 %, Salesforce +0,93 %

Flop-Werte: Verizon Communications -6,01 %, Unitedhealth Group -1,68 %, Procter & Gamble -1,33 %, Merck & Co -1,15 %, Chevron Corporation -0,90 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.292,83 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Rocket Lab Corporation +9,97 %, Comcast (A) +9,37 %, Axon Enterprise +8,18 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,68 %, Palo Alto Networks +7,27 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -8,17 %, Micron Technology -6,48 %, Lumentum Holdings -5,32 %, Intel -5,14 %, Arm Holdings -4,62 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:42) bei 7.395,66 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +11,78 %, Comcast (A) +9,37 %, Axon Enterprise +8,18 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,68 %, Palo Alto Networks +7,27 %

Flop-Werte: CIENA -8,56 %, SanDisk Corporation -8,17 %, Coherent -7,31 %, Micron Technology -6,48 %, Verizon Communications -6,01 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

